Una joven denunció penalmente al cantante Axel por presunto abuso sexual en los tribunales de Cipolletti, en Neuquén. El Ministerio Público Fiscal recepcionó la denuncia y ahora se encuentran investigando.

Desde la Fiscalía cipoleña confirmaron que el miércoles se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual contra el cantante Axel, informa el diario LMNeuquén. E indica que, según detallaron, el hecho habría ocurrido en 2017. Ese año el cantante estuvo dos veces en la región: en marzo realizó un show en Catriel y en octubre, lo hizo en el estadio Ruca Che de Neuquén Capital.

Desde la Justicia expresaron que se iniciaron actuaciones y se están tomando las medidas de investigación sugeridas por el abogado querellante.

Al tratarse de un delito contra la integridad sexual, de instancia privada, el Ministerio Público Fiscal tenía los detalles de la causa bajo un marcado hermetismo. Sin embargo, tras la difusión pública, difundió un comunicado oficial en el que indicó: “Atento al interés público que despertó el caso, el Ministerio Público Fiscal informa que en el día de ayer (miércoles 16), se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la cual se acusa al artista conocido como Axel”. A la vez, sostuvieron que, según el relato de la víctima “se trataría de un abuso sexual simple”.

Y afirmaron: “Cabe señalar, que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso”.

Para finalizar que, “en consecuencia y como es política de este Ministerio Público en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso como una formulación de cargos, control de acusación o juicio, aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo”.

Fuente: LMNeuquén