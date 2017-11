"Transformador". Macri recibió en Nueva York un reconocimiento por sus "extraordinarios logros y liderazgo transformador en Argentina".

El presidente Mauricio Macri recibió ayer en Nueva York (Estados Unidos) la medalla de oro de la Sociedad de las Américas por su "liderazgo transformador" en su país y en el conjunto del hemisferio occidental.



"Desde que asumió su cargo ha estabilizado la economía, haciendo que el país regrese a una senda de crecimiento y su reinserción en la economía global", dijo el presidente emérito del Council of the Americas, Bill Rodhes, al entregar la medalla al argentino.



Un reconocimiento que Macri agradeció "profundamente" y que dedicó a los argentinos que creen en su futuro y no aceptan "la resignación" como posibilidad porque, según dijo, creen que "esta es



la oportunidad para que el país se desarrolle".



Ante más de un centenar de invitados, el Presidente aseguró que "no van a encontrar ningún otro país con un potencial" como el de Argentina, tras lo cual reconoció que necesita "buenos socios" para cambiar el curso de su historia, "y estamos dispuestos a hacerlo". En este contexto, Rodhes destacó que el liderazgo de Macri ha permitido transformar la imagen internacional del país, logrando recuperar su "pleno acceso" a los mercados de capital y volviendo a ser un "importante destino" para la inversión extranjera directa.



"Desde que se hizo cargo de la Presidencia, Argentina ha vuelto a ser un jugador central en las cuestiones hemisféricas y globales", añadió Rodhes, quien subrayó la importancia de los pasos que ha ido dando para fortalecer las relaciones con sus países vecinos. Finalmente, afirmó que el reciente triunfo de su partido en las elecciones legislativas demuestra la "profundidad" del apoyo a su visión de una Argentina "moderna, con instituciones fuertes y un crecimiento inclusivo y estable a largo plazo".



Macri recibió el galardón de manos de la consejera delegada de la Sociedad de las Américas, Susan Segal, durante un almuerzo de trabajo celebrado en el marco de la visita a Nueva York, EEUU.



