Susana Chiramberro vive con su familia en Mar del Plata y hace años que atraviesa un calvario producto de la feroz adicción a las drogas que tiene su hija mayor. La mujer intentó de todo y en las últimas horas llegó a una medida extrema: la ató a la cama para evitar que se escapara.

"No muestra arrepentimiento y tiene una agresividad total. Viene en un estado que no la podemos tener. Por eso decidí atarla a la cama en un local que tenemos al lado de casa, con rejas pero igual se escapó", contó Susana Chiramberro en El Noticiero de la Gente, sobre la grave situación que está viviendo con la adicción a las drogas de su hija.

"Está internada momentáneamente en el Hospital de Mar del Plata, en la parte de salud mental. Ayer lo logramos gracias a los medios de comunicación. El juez mandó un escrito pidiendo la internación compulsiva, va a estar 24 a o 48 horas porque hay enfermos con patologías graves", explicó la mujer, que contó como llegó a la decisión de atarla: "Es cruel atarla, pero no puedo hacer otra cosa. Corre riesgo su vida y la de los demás. A mi me pegó varias veces, el fin de semana pasado me intentó ahorcar".

La joven de 30 años comenzó a consumir drogas fuertes hace 10 años. En esa época, inició su adicción a la cocaína, pero en los últimos tiempos la situación se agravó: empezó a fumarla. El año pasado, tras acercarse a una Iglesia Evangélica, estuvo siete meses sin consumir, pero volvió a caer en las garras de la adicción.

La nueva legislación de salud mental establece más requisitos para que la Justicia pueda ordenar una internación compulsiva y Susana, dice, no da más. “Yo no sé qué más hacer. Ella tiene dos hijos, uno de 13 años y otro de 3 y nosotros los queremos preservar”, concluye. Su mamá reveló que la chica tiene una enfermedad congénita en el corazón, y que si le pasa algo va a ser responsabilidad "del estado".

"Los hijos de Paula los cuidamos nosotros, mi marido y yo tenemos la tenencia", contó la mamá de Paula, y aseguró que "si el juzgado no me da una solución, yo voy a seguir haciendo lo mismo, voy a seguir atándola".