La jueza de Garantía N°3 de la segunda circunscripción judicial de San Luis, Mirta Noemí Ucelay, formuló cargos provisorios contra la madre de un niño de 10 años por impedir el contacto del chico con su padre, informaron hoy fuentes judiciales.



La denuncia fue presentada por el papá de un niño de 10 años, quien aseguró que la progenitora de su hijo impedía su contacto, a pesar de que existía un convenio firmado ante el Juzgado de Familia.



La audiencia en el Juzgado de Garantías Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, se realizó ayer y la Jueza formuló cargos provisorios contra la madre del niño por el delito de impedimento de contacto agravado.



La formulación se realizó de acuerdo el artículo 1 de la Ley 24.270, que introdujo la figura al Código Penal Argentino y establece que "será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes y si se tratare de un menor de diez años o de un discapacitado, la pena será de seis meses a tres años de prisión".



Durante la audiencia, la jueza explicó a las partes que, más allá de los intereses de cada progenitor, debe prevalecer el interés superior del niño y luego de formular cargos, fijó un plazo de veinte días hábiles a fin de que puedan encontrar una solución al conflicto.



Por su parte, el Fiscal de Instrucción, Leandro Estrada, dijo que la causa se inició a raíz de que, producto de una relación de pareja, el denunciante y la denunciada tuvieron un hijo que actualmente tiene 10 años.



Detalló que, en junio del 2021, por estar separados, ambas partes firmaron con patrocinio letrado un convenio de cuidado personal y un régimen de comunicación, que fue homologado en septiembre de ese año y establecía un cronograma que habían aceptado ambos progenitores.



El 7 de marzo pasado, el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial recibió una denuncia en la que el padre del niño informaba que desde el 26 de febrero del corriente año se producía el incumplimiento injustificado de este régimen de contacto, recordó el fiscal.



"Es decir que desde el día 26 de febrero no puede ver a su hijo ni siquiera el día del padre", dijo y enumeró evidencias incorporadas a la causa y solicitó se formulen cargos destacando que "esta actitud vulnera fundamentalmente los derechos del niño, más allá del derecho de los padres a tener contacto".



Por su parte, en representación de la imputada, la abogada, Karina Frontera aseguró que la mamá del niño no negó el contacto del padre con su hijo y explicó que "el niño no quiso ver a su papá y que el mismo se encuentra realizando tratamiento psicológico".



Durante la audiencia, que se desarrolló por más de una hora, la jueza también dio la palabra a ambos progenitores quienes relataron circunstancias personales y dieron, respectivamente, su versión de los hechos.



Luego de escuchar a las partes, la jueza Ucelay consideró que, en definitiva, hay "un acuerdo homologado que no se ha cumplido".



Destacó que siempre debe prevalecer el interés superior del niño y por ese motivo, formuló cargos provisorios a la madre del niño por el delito de impedimento de contacto agravado.



Asimismo, ordenó que, a través del Ministerio Público Fiscal, se le de conocimiento urgente sobre el desarrollo de la audiencia a la Defensoría de Niñez y convocó a las partes para que en un plazo de 20 días hábiles puedan llegar a un acuerdo.