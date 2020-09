Una mujer trans iba a firmar el contrato de alquiler de su departamento cuando fue rechazada por la propietaria del inmueble al conocer su identidad de género.

La protagonista de esta historia es la peruana Daniela Garmu, quien dio a conocer su casa a través de un video que publicó en la red social Tik Tok. Allí, la joven comparte sus días con sus seguidores quienes les envían mensajes de aliento y halagan su buen humor y energía.

Días atrás, la mujer había contado con felicidad que ya había conseguido un nuevo departamento para mudarse. Sin embargo, finalmente eso no ocurrió a causa de la discriminación de la propietaria. “Me conoció la dueña y no me quiso alquilar”, escribió Daniela en el video.

“Querría agradecerles los mensajes por el departamento nuevo. Ya estaba por firmar hoy pero bueno creo que se cayó y de las razones más importantes es porque bueno, soy una chica trans”, explicó.

Y añadió, conmocionada: “Nosotras casi no podemos alquilar nunca a nuestro nombre porque siempre nos pasa esto. Nos conocen y estamos estigmatizadas, y ni siquiera un depto puedo alquilar, tengo una rabia, una ira”.

Es preciso recordar que la semana pasada el Gobierno estableció a través del Decreto 721/2020 un cupo laboral mínimo de personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público.

Con esta medida, “los cargos de personal” en el Estado deberán ser ocupados “en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos” por integrantes de esa comunidad, siempre que “reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo” y en “cualquiera de las modalidades de contratación vigentes”.

Fuente: Mitre