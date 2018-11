La consigna de la marcha que comenzó pasadas las 15 es muy clara: "No al G20, Abajo el acuerdo Macri – FMI, Fuera Trump y demás líderes imperialistas, Fuera Bolsonaro, Por el no pago de la deuda externa, No al ajuste, la entrega y la represión". La movilización partió desde avenida 9 de Julio y avenida San Juan y una parte de ella ya llegó al Congreso de la Nación.

Son más de 100 organizaciones sociales entre las que están Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, partidos de izquierda y piqueteros, CTA, CTEP, y otros frentes populares como el Frente Popular Darío Santillán, Polo Obrero, JP Evita, Movimiento de los Pueblos, entre otros.







La movilización tiene una extensión de más de 10 cuadras y se observó decenas de caras tapadas pero ningún palo entre los manifestantes.Los principales cantitos y burlas son contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Donald Trump y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

Durante la semana, el Gobierno le había solicitado a las organizaciones sociales que la misma transcurra "sin caras tapadas" y "sin elementos o artefactos que tengan por objeto la violencia". Sólo para la movilización se destinaron 2 mil policías.

Para garantizar la seguridad de todos los líderes mundiales que participan del encuentro, se dispusieron más de 22 efectivos policiales en varios puntos de la Ciudad.

LOS DETENIDOS







Los primeros dos detenidos fueron los dirigentes del PTS por tener 25 handies de comunicación, que fueron trasladados a la comisaría 52 de Villa Lugano, y se abrió una causa "por averiguación de ilícito" que quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio.

Uno de ellos fue el apoderado nacional del partido, Guilermo Pistonessi.

Otros tres arrestos fueron realizados por la División Prevención del Delito de la Policía de la Ciudad en la calle Santiago del Estero, cuando tres jóvenes que se desprendían de columnas de la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie cambiaron bruscamente el sentido de su caminata, según detallaron desde la fuerza de Seguridad.







La Policía de la Ciudad les solicitó que abrieran sus mochilas: tenían gran cantidad de bolitas de vidrio, bulones y tornillos, así como gajos de limón para aplicar en los ojos y aliviar los efectos de los gases lacrimógenos; el hallazgo fue comunicado a la Fiscalía Contravencional Zona Este, a cargo de Federico Tropea, que dispuso los arrestos", contaron.

Más tarde, en la calle Lima e Independencia detuvieron a 3 manifestantes (2 menores y 1 mayor) con elementos contundentes e inflamables.