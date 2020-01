Con la presencia de referentes de la oposición y de la madre de Alberto Nisman Sara Garfunkel, miles de personas participaron de un acto en la Plaza del Vaticano, frente al Teatro Colón y en pleno centro porteño, para homenajear al fiscal a 5 años de su muerte.

El encuentro, organizado por el Equipo Republicano y el Equipo Banquemos, dos agrupaciones integradas por “ciudadanos independientes sin pertenencia partidaria”, que convocó a movilizarse bajo el lema “Justicia perseguirás. No fue suicidio, fue un magnicidio”.

“Nos hemos reunido para rendir tributo a quien dio su vida para que todos los argentinos podamos conocer la verdad sobre quienes fueron los autores del atentado contra la sede la AMIA que, sabemos, también son los responsables de la voladura de la Embajada de Israel. No es este el reclamo solo de las víctimas y sus familiares sino de todo un país al que esas bombas asesinas les sacudió el alma”, fue el comienzo del discurso que fueron leyendo distintas personas.

En esa línea, el texto continuó: “Nadie en la Argentina puede darse el lujo de interpretar la muerte del Fiscal Alberto Nisman según su ocasional conveniencia política o el cargo que circunstancialmente ocupe. Quien piense que el sillón de Rivadavia tiene el poder de hacer cambiar la verdad; quien crea que la verdad puede escribirse y cambiarse a conveniencia no es más que un aliado de la mentira y cómplice de los culpables”.

Si bien en principio se esperaba que en la movilización no haya expresiones políticas, participaron la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, los diputados Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid, el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el ex titular del Sistema de Medios Públicos Hernán Lombardi, el diputado Fernando Iglesias, el ex ministro de Eduación Alejandro Finocchiaro, el dirigente de la UCR Luis Brandoni, el dirigente de Cambiemos Yamil Santoro, el abogado de Sara Garfunkel Pablo Lanusse, entre otros.

El documento que leído durante el acto cuestiona duramente el accionar de varios funcionarios nacionales de aquel momento, tras la denuncia de Nisman contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, así como también la actitud del actual mandatario nacional, Alberto Fernández: el texto sostiene que ambos “pactaron una candidatura a cambio de impunidad”.

“Los mismos que lo denostaron. Los mismos que durante un tiempo sostuvieron que lo asesinaron y luego que se suicidó. Los mismos que no supieron qué hacer con un Fiscal de la Nación muerto y contaminaron deliberadamente –o por impericia– la escena del crimen, son los que hoy pretenden ordenarle al Poder Judicial que revise técnica y administrativamente la pericia llevada a cabo por la Gendarmería Nacional”, señala el documento, que no lleva la firma de ninguna agrupación.