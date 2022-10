El Ministerio de Economía aplicará nuevas medidas en los próximos días, que fueron adelantadas por el titular del área, Sergio Massa, este domingo a la mañana, en una extensa entrevista que concedió a Radio Rivadavia. Entre definiciones sobre la inflación, las reservas, los tipos de dólares y la política, el líder del Frente Renovador planteó cuatro iniciativas que saldrán de su cartera: un programa de Precios Justos, la modificación del piso de Ganancias, un plan de cuotas fijas para compra de electrodomésticos y un bono para personas en la indigencia.

Las medidas

Precios Justos: Según lo que explicó Massa, la idea es alcanzar un acuerdo de más largo plazo y con mayor cantidad de productos que Precios Cuidados. Se llamará Precios Justos y será un convenio entre el Gobierno, los gremios y las empresas de consumo masivo, que representan más de 65% de lo que usan los argentinos. La idea de este plan es darle certidumbre al consumidor a lo largo de varios meses, con los precios dispuestos en los paquetes de la mercadería. “Si no, lo que acordamos en una oficina con las empresas, después no se cumple en la góndola y aparecen las frustraciones”, planteó Massa. Asimismo, buscan brindarles certezas a los empresarios al respecto de los programas de importación, ampliación de la producción y créditos con mejores tasas. Además, el Sistema de Controladores Fiscales tendrá un tablero electrónico online del programa de precios.

Piso de Ganancias: “El adelanto de lo que nosotros llamamos la modificación del mínimo no imponible está decidida. Lo charlé con el Presidente [Alberto Fernández] hace unos días”, anticipó Massa. Por eso, desde el 1 de noviembre el mínimo no imponible estará por encima de los 330.000 pesos. “El objetivo es garantizar que de alguna manera los trabajadores, lo que ganan en horas extras o de la paritaria, no lo pierdan con el Impuesto a las Ganancias. Es ayudar o aliviar la situación de los trabajadores a partir de un esfuerzo del Estado”, explicó el ministro.

Cuotas fijas para la compra de electrodomésticos: Massa confirmó que está cerrado un programa de cuotas fijas para adquirir productos electrónicos, acordado entre las asociaciones bancarias, los fabricantes y los locales. “Vamos a un programa para acceder a televisores por lo que representa de cara al Mundial y cómo pesa en la cultura nuestra: 50, 55 y 58 pulgadas, de tecnología 4K. Vamos con acondicionadores de aire de bajo consumo, porque queremos seguir adelante con construir conciencia sobre el ahorro de energía. Y vamos con celulares, con gama alta en cantidad y en oferta de productos”, dijo el ministro, quien detalló que el plan incluirá 30 cuotas fijas. “La tasa es la mitad de la que tenemos vigente”, precisó sobre esta medida que comenzaría la semana del 31 de octubre.

Bono para personas en la indigencia: “En el caso de lo que denominamos el refuerzo de ingreso para las personas adultas estamos terminando una propuesta junto con la Anses para ponerla en la calle, operativa, a lo largo de los próximos siete días”, dijo el ministro, que todavía tiene una reunión pendiente con la titular de ese organismo, Fernanda Raverta, y otra de ambos con el Presidente. “El objetivo en los grupos más vulnerables es garantizar que en los próximos días podamos anunciar una medida que le dé la posibilidad o la oportunidad a las personas de acceder a un refuerzo alimentario que tiene su origen de financiamiento en el fomento exportador”, precisó. Dijo también que la idea es avanzar con ese refuerzo alimentario para adultos mayores sin ningún ingreso, con el fin de que en noviembre y diciembre accedan al mínimo básico alimentario. “La implementación es con inscripción en Anses y va a ser para proteger de cara a fin de año”, indicó.

Definiciones de Massa

*“Los resultados se van viendo despacito, pero el número de inflación no me conforma ni me gusta. Tenemos que garantizar que el camino descendente que empezamos a recorrer se consolide”

*“La inflación es el peor castigo que puede tener cualquier trabajador o jubilado de la Argentina”

*“Los congelamientos de precios dictados por la fuerza o por la idea de que el poder del Estado alcanza para congelar precios no funciona, no creo en eso como mecanismo”

*“Estamos en un tiempo donde todos tenemos que ceder un poquito. El esfuerzo que tenemos que recorrer para bajar los precios tiene que contar con instrumentos puestos sobre la mesa por todos, con cada uno de nosotros cediendo algo para que eso ocurra”

*“Tenemos que trabajar para reducir la inflación. No existe la magia. Los que dicen que con un chasquido de dedos se baja la inflación generan frustraciones”

*“Hay que recorrer un camino metódico, responsable, cuidando el orden fiscal y controlando los abusos de rentabilidad de algunos actores, sobre todo en las cadenas de insumos difundidos. Tenemos que poner sobre la mesa las responsabilidades: el Gobierno tiene la máxima responsabilidad, pero no puede haber situaciones de abuso por el contexto”

*“La responsabilidad que tengo como ministro es profundizar medidas para achicar la brecha y que los diferentes tipos de cambio tengan un punto de equilibrio. Ese es, en términos macroeconómicos, el desafío más importante me toca recorrer”

*“Fortalecer reservas es clave, no hay nada más importante a lo que enfocarnos en términos macroeconómicos”

*“Cuando empezamos el trabajo dijimos que buscar orden fiscal y fortalecer reservas, sostener la idea de un país desarrollado y con inclusión, tratar de transformar a la Argentina en la búsqueda de superávit comercial, y potenciar exportaciones eran cuatro objetivos clave del programa. Van en ese sentido el arribo a procesos de acuerdo con desembolsos muy fuertes de multilaterales, acompañado del proceso de incentivo a las exportaciones, algunas decisiones que tienen que ver con cuidar las reservas del Banco Central y otras de de carácter de política fiscal como no pedir adelantos del Tesoro”

*“El objetivo de tratar de lograr un marco macroeconómico que le dé certidumbre al mercado de cambio tiene que ser un objetivo del Gobierno”

*“El shock de la guerra nos lleva costados mas de 5000 millones de dólares”

*“Avanzamos en la aprobación del segundo trimestre y gran parte de las metas del tercero [en el acuerdo con el FMI]”

*“Tenemos que recuperar el ingreso”

*“No me parece grave que haya opiniones disonantes ni en el oficialismo ni en la oposición”

*“La vocación de establecer fuentes de diálogo fue motivo de críticas y descalificaciones hacia mí, pero los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que encontrar puntos de encuentro, y no ver cómo destacamos disonancias y diferencias”

*“Voten un presupuesto porque no tenerlo te lleva a que te encuentres con situaciones como la que me tocó, de 12,4 de desborde fiscal primario”

*“El desafío que tenemos es que haya un presupuesto, aspiro a que si hay propuestas de la oposición que pueden ser valiosas las incorporemos”

*“Estoy corrido de la actividad política cotidiana y mucho más del escenario electoral”

*“En broma les digo a mis amigos que tengo más líos que el plomero del Titanic”