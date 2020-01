La reconocida abogada sanjuanina Graciana Peñafort fue nombrada directora general de Asuntos Jurídicos del Senado dentro del equipo de la vicepresidenta de la Nación y así completó su staff político en la cámara alta.

Hasta el año pasado, Peñafort era también abogada del fallecido ex canciller Héctor Timerman y del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou y del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, entre otros.

Si bien la letrada fue asignada en el cargo el 11 de diciembre, tras la asunción del nuevo gobierno, trascendió en las últimas horas por una nota de Clarín con la que Peñafort polemizó y criticó en las redes sociales.