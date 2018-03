La causa que investiga la corrupción en la obra pública durante el gobierno kirchnerista y la de presunto lavado -denominada "ruta del dinero K"- serán unificadas y juzgadas juntas bajo la órbita del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9.

Este miércoles, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 declaró que la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez es "conexa" con la otra, y la envió al TOF 9 para que se realice un megajuicio, al que podrían sumarse más expedientes en los que se encuentra procesado el empresario patagónico.

En el escrito, los jueces del TOF 2 consideraron que corresponde que el TOF9 "sea el que concentre y unifique la tramitación de ambos procesos, pues la imputación que pesa sobre Lázaro Antonio Báez (en la causa del lavado) resulta más grave que la efectuada en estas actuaciones".

La declaración de conexidad principalmente está vinculada con la posibilidad de que el dinero que habría lavado Báez proviniera de la sobrefacturación en los contratos de obra pública adjudicados durante el gobierno anterior.

El TOF 2 tomó como válidos los consejos de la Cámara Federal porteña, que durante la tramitación de la causa por lavado de activos en el juzgado de Sebastián Casanello, había sostenido que debía considerarse "la mejor oportunidad para una eventual acumulación" que evite demoras o entorpecimiento en el avance y progresión de los distintos procesos.

"Reconocida como está la relación de todos estos hechos de corrupción estatal, investigados en expedientes de gran envergadura, la meta es optimizar los recursos y lograr investigaciones rápidas, coordinadas y sistematizadas", había dicho la Cámara.

La causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública fue elevada a juicio oral por el juez Julián Ercolini, hace una semana, en una resolución en la que sostuvo que la ex presidente Cristina Kirchner "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional".

En la otra causa, la del lavado de dinero, el juez Casanello aún no definió si indaga a la ex presidente o le dicta la falta de mérito, aunque ya elevó a juicio una parte del expediente que no la involucra.

El Tribunal Oral Federal 9 está integrado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra.