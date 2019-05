El viernes trascendió un memo de diez puntos que el Gobierno ha propuesto para acordar con la oposición. Mauricio Macri habló este fin de semana con Sergio Massa y Roberto Lavagna que rechazaron el acuerdo. Massa reclamó la presencia de Cristina Kirchner en un acuerdo y en la mañana de este lunes, Rogelio Frigerio no descartó un encuentro entre el presidente Macri y la ex Presidenta.

En este contexto, Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, dialogó con el periodista Marcelo Longobardi y opinó que el acuerdo viene bien. Es importante “si la Argentina no tiene un rumbo, un plan estratégico de a dónde quiere ir, por lo menos diez temas, cinco o los que sea. Coincido en que es tarde, debió haber sido más temprano, pero más vale tarde que nunca”, sostuvo.

En cuanto a la consulta sobre si hay problemas hasta inclusive de generosidad, afirmó que “definitivamente, porque no se le va a reconocer la iniciativa a otro. Hay un serio problema de inseguridad en gran parte de la dirigencia argentina que cree que si se sienta con otro está abdicando de sus principios”.

A su vez, se refirió a la postura de algunos radicales de que esto podría ser el inicio de un acuerdo electoral con algún sector del peronismo, comentó que “una parte tiene que ver con una falta de cultura del diálogo. Yo me niego a limitar la política argentina a la dialéctica de la pelea macrismo kirchnerismo. Nosotros con enorme esfuerzo estamos trabajando en construir esa tercera vía. La mayoría de los argentinos se va a enganchar con la idea esa”.

Y aseguró: “El gobierno va a convocar formalmente a la señora de Kirchner para negociar consensos básicos. Es básico. Después cada uno irá o no irá. El diálogo es entre todos, no solo de un sector. Aquel que crea que porque habla con alguien diferente es menos firme en sus convicciones no se está dando cuenta que no está tan seguro de sí mismo. El viernes me llamó -el presidente Macri- hablamos sobre esto. Reconoció mi voluntad de diálogo. Manifesté mi vocación de hablar y también de algunos otros temas que no están en ese temario”.