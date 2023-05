El exgobernador de Salta y precandidato presidencial Juan Manuel Urtubey afirmó hoy que los postulantes a la primera magistratura del PRO Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich "son lo mismo" y están "proponiendo hacer lo que no hicieron cuando los dos fueron parte de un Gobierno".



Además, Urtubey confió en que su espacio obtendrá más votos que el del libertario Javier Milei y sostuvo que "trabajamos para llegar al balotaje".



Urtubey integra un espacio "en construcción" -equidistante del Frente de Todos y de JxC- con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con quien dirimirá la candidatura presidencial en las PASO de agosto.



El exgobernador sostuvo por radio Futurock que "la inflación se resuelve alentando la producción de bienes" y advirtió que los mecanismos de corte financiero para combatirla es "darle morfina a un enfermo sin curarlo".



Enumeró que debería haber "un shock productivo, que es lo que necesita la Argentina, alentando exportaciones, con generación de bienes en el complejo agroalimentario, la economía del conocimiento, generación de energía, economía sustentable y turismo".



"Así la Argentina produce un brutal crecimiento económico, genera divisas y se deja de presionar sobre el tipo de cambio; se va resolviendo el déficit fiscal sin ajuste; el otro camino es el ajuste, y la Argentina no se banca más ajuste. Si hay una economía que crece al 7,5% anual, en cuatro años se ordena el problema fiscal. Lleva tiempo, pero lo otro es pan para hoy y hambre para mañana", abundó.



Sobre su actual posición en el tablero político, tras rescatar su origen peronista, ratificó su precandidatura presidencial, dijo que "nos ubicamos al medio, en una fuerza desarrollista, que siempre es de izquierda", y señaló que "a la derecha están Juntos por el Cambio y Milei".



Acerca de si Milei obtendrá apoyo importante, dijo que "depende de nosotros, pues quien quiere que continúe el Frente de Todos lo va a votar (al oficialismo), el que quiere que vuelva el gobierno de (Mauricio) Macri lo va a votar, y hay muchísimos argentinos que hasta hoy veían que la única opción fuera de esos dos polos era Milei".



"Pero no veo que ese espacio sea el más votado, aspiramos a ganarlo, porque no es cuestión de personas; apuntamos a sacar más votos que él (que Milei)", aseveró Urtubey.



"Trabajamos para llegar al balotaje; si logramos superar al espacio de los libertarios en agosto, estamos convencidos de que en octubre vamos a discutir para entrar en la segunda vuelta", afirmó.



Sobre Larreta y Patricia Bullrich dijo que "son matices, pero es el mismo modelo de país, los dos fueron parte de un Gobierno, que están proponiendo hacer lo que no hicieron, y la pregunta es ¿por qué no lo hicieron en su momento? Son lo mismo".