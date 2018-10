La foto peronista de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto y Juan Schiaretti, como una muestra de que trabajarán juntos en el mismo espacio político, disparó la crítica de otros sectores de la oposición y de una parte del sindicalismo. El gobernador de Salta, el más resistido por el kirchnerismo, fue uno de los más apuntados.

El líder sindical Hugo Moyano y sus hijos Pablo y Facundo, secretario adjunto del sindicato de Camioneros y diputado nacional del Frente Renovador respectivamente, cargaron contra el mandatario salteño luego de que se conociera la imagen de los cuatro dirigentes.

La última semana Pablo aseguró que el gobernador "es un cipayo" y "un antiperonista". El sábado Facundo sostuvo en una entrevista con este medio que a "Urtubey lo veo más como candidato a vice de Macri que como opción opositora". Hoy el ex secretario general de la CGT advirtió que no quiere al salteño en el armado del PJ porque "es de Cambiemos" y advirtió que con él "no me sentaría para nada".

En diálogo con Infobae, Urtubey repondió las declaraciones del líder camionero y volvió a diferenciarse del sector más duro de la oposición. "Si Hugo Moyano y sus hijos me atacan, estoy seguro de que estoy haciendo las cosas bien y en el camino correcto", afirmó.

"Imagino un país en el que nadie se crea dueño de los trabajadores. Quiero un país donde los trabajadores no necesiten de líderes del pasado para defender su destino y el de su familia", sentenció. El mandatario es el límite que marcan en el kirchnerismo y en el Frente Sindical que encabezan los gremios más duros y que encabezan Hugo y Pablo Moyano.

En esa misma línea crítica continuó con los cuestionamientos al líder sindical. "Yo peleo por los más humildes, por el trabajo, por el presente y el futuro de todos los argentinos. No lo hago por mis propios intereses", señaló.

Urtubey y los Moyano mantienen una pelea dialéctica desde hace tiempo. La semana pasada el gobernador cuestionó el paro general realizado por la mayoría del arco sindical y dijo que "no aportaba nada en este momento de crisis". Esa intervención generó la crítica inmediata de Pablo Moyano, quien indicó que el mandatario "es un antiperonista que está instalado en la burguesía salteña".

Urtubey se unió a Sergio Massa, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti para generar una alternativa en la antesala de las elecciones presidenciales. La foto del último jueves fue un gesto de que los cuatro trabajarán, junto a otros gobernadores y legisladores peronistas, en una construcción política para enfrentar en el 2019 al kirchnerismo y el oficialismo.

