El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, informó este sábado que donará su sueldo a entidades de bien público de esa provincia, tras la polémica generada el viernes, cuando afirmó que el salario que recibe como funcionario público no le alcanza para vivir.

“No me alcanza el sueldo de gobernador para vivir. Afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria”, dijo Urtubey en el canal LN+, y se desató una ola de críticas, lo que llevó al mandatario peronista a publicar hoy un mensaje en las redes sociales en el que anunció: “He decidido donar mi sueldo de gobernador a entidades de bien público de mi provincia hasta el fin de mi mandato”.

Y continuó: “Considero a la política como un servicio público. La errónea interpretación de declaraciones hechas por mí y sacadas de contexto obliga a una aclaración. Admito que pude ser más claro, pero no admito la mala fe”.

El Gobernador, que integra el sector peronista no kirchnerista, agregó: “Reitero que gracias a nuestra actividad privada, la política no es la base de mi sustento y el de mi familia. No vivo de la política. Vivo para la política”, remarcó.

Desde la gobernación de Salta señalaron que Urtubey se dedica a la cría de cerdos y también a la actividad agrícola, al mismo tiempo que aseguraron que el sueldo de gobernador es de $86.834.