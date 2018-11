En las últimas horas de anoche, en el marco de un programa televisivo emitido por LN+, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se refirió sobre diferentes cuestiones.

Además de expresarse sobre la situación política actual del país y de los escenarios posibles para el 2019, Urtubey indicó que el sueldo como mandatario provincial “no le alcanza”. Y aclaró que “afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria, a la cría de cerdos y con eso, en buenos años me va mejor, en otros no tanto. Pero la vamos peleando”.