En Salta. Isabel Macedo junto a Juan Manuel Urtubey y la hija de ambos, Isabelita, compartieron una reunión con Mauricio Macri.

El gobernador salteño y precandidato presidencial de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, afirmó ayer que se postula para que "no haya impunidad y no sigan aplastando a los trabajadores". El gobernador se comparó con el caudillo salteño Martín Miguel de Güemes, al afirmar que "mientras acá daba la vida, en Buenos Aires se la pasaban de cabildeos y negociaciones".



El mandatario habló en un acto en su provincia, luego de haberse reunido con el presidente Mauricio Macri en Salta. La sola presencia de Macri en la provincia provocó un sinfín de especulaciones sobre la posibilidad de que Urtubey sea candidato a vicepresidente de Cambiemos, lo que obligó al mandatario local a salir a desmentir todas las hipótesis.



"Venimos a refundar una provincia solidaria. Ni (Mauricio) Macri ni Cristina (Fernández de Kirchner), nosotros somos la alternativa. No vamos a sumarnos a ese espectáculo grotesco donde los políticos están discutiendo posiciones de poder mientras la gente (pasa) hambre", enfatizó Urtubey durante una concentración de Alternativa Federal en el polideportivo "Delmi" de Salta.



Añadió que "no es novedad lo que pasa hoy; así como le pasó a nuestro general Güemes y a sus gauchos: mientras aquí daban la vida por la Patria, en Buenos Aires se la pasaban de cabildeos y negociaciones".



Agregó que "iniciamos una nueva marcha para liberarnos de la indignidad de la pobreza". Al concluir su discurso, el mandatario se refirió ante la prensa sobre la visita de Macri a la provincia, aclarando que él es "un rival político del jefe de Estado". "El presidente tiene actividades políticas y otras institucionales; a las segundas asistiré. Hablamos sobre producción y trabajo. Somos rivales, pero eso no quiere decir que seamos enemigos", agregó.



Macri mantuvo un encuentro ayer con Urtubey y el intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Sáenz. El jefe de Estado llegó a Salta ayer. Con Urtubey y Sáenz se trasladó hacia la residencia oficial de Finca Las Costas. Allí, los tres hablaron de la situación del país y de las estrategias de las distintas fuerzas políticas de cara a las elecciones de este año.

El salteño descartó integrar la fórmula presidencial de Cambiemos.