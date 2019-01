La tercera vía. "Tenemos que salir de esta encerrona que es la grieta" entre Macri y Cristina, advirtió Urtubey.

El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, confirmó que será precandidato a presidente por un espacio alternativo a Cambiemos y al kirchnerismo porque "se puede ofrecer esa alternativa que necesita la Argentina de un cambio en serio". Además, planteó la necesidad de "salir de la grieta, ya que sino la crisis se va a profundizar y va a ser mucho más grave aún".



Con la interna del espacio Alternativa Federal con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa sin resolver, Urtubey decidió proclamar su precandidatura ante los medios de comunicación y no en un acto político: "Voy a ser el candidato a presidente. Creo que la Argentina necesita un cambio en serio". "El desafío es plantear algo superador a este presente que ha decepcionado y al pasado al que la mayoría no quiere volver", remarcó el mandatario peronista, que también advirtió que "lamentablemente el fracaso de este gobierno y la construcción de una alternativa del kirchnerismo es un verdadero drama que nos lleva a una crisis mucho peor que la que estamos viviendo". Sobre su relación con el sector que lidera la expresidenta Cristina Kirchner, manifestó: "Los pueblos no vuelven al pasado. Hay algunos datos positivos del kirchnerismo que hay que garantizar que puedan continuar pero la Argentina tiene que ir para adelante".