La visita del presidente Mauricio Macri a Salta se transformó en un dolor de cabeza para el gobernador Juan Manuel Urtubey . Es que la sola presencia de Macri en la provincia provocó un sinfín de especulaciones sobre la posibilidad de que integre la fórmula presidencial o el gabinete en un eventual segundo mandato, lo que obligó al mandatario a salir a desmentir todas las hipótesis.

"Ni Macri ni Cristina", lanzó Urtubey en un acto donde reafirmó su voluntad de competir por la Presidencia. "No vamos a sumarnos a ese espectáculo grotesco donde los políticos discuten posiciones de poder mientras en la Argentina se cagan de hambre. Es una inmoralidad. No me postulo para presidente para garantizar la impunidad de nadie", dijo el gobernador, que subió al escenario acompañado por su esposa, la actriz Isabel Macedo .

Durante su exposición, Urtubey pidió "poner de pie a la Argentina" y en un mensaje cifrado para Sergio Massa, que hoy coqueteó nuevamente con el kirchnerismo, lanzó: "En Buenos Aires se la pasaron de cabildeos y negociaciones. Esto no se resuelve con operaciones de prensa o en redes sociales, sino laburando todos los días".

Así, Urtubey dejó en claro que no negociará con el Gobierno ni con el kirchnerismo y reafirmó que trabajará para fortalecer la tercera vía, con Alternativa Federal.

Macri -que pasará la noche en la capital salteña- y Urtubey mantienen una "muy buena relación". Pese a que su intención era evitar la fotografía para evitar las conjeturas, la buena sintonía entre ambos fue lo que terminó por convencer al gobernador de recibir al Presidente.

Cerca de Macri se mostraron tranquilos e irónicos. "No se lo vio incómodo cuando lo recibió", chicaneó uno de los testigos del encuentro ayer por la tarde.