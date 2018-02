Una jubilada denunció que fue maltratada en una ofician de Anses en Mar del Plata. El hecho ocurrió mientras los empleados realizaban una asamblea en rechazo al despido de cinco trabajadores.





La mujer, llamada Rosa, entró al lugar y, al no tener atención, decidió filmar con su celular a los empleados. “Es una vergüenza como maltratan a la gente, todos parados, nadie trabaja. Me piden que apague la cámara pero insultan a la gente, no quieren trabajar”, reclamó la jubilada en el video que publicó en su cuenta de Facebook.

En ese instante se acerca un empleado del organismo previsional e intenta impedir que siga filmando. “Acá echaron a empleados compañeros nuestros”, le dijo el trabajador. Y la señora reaccionó: “Me están agrediendo, me están agrediendo”.

Mientras un policía intentaba calmarla, la mujer manifestó: “Ojalá que los despidan a todos y pongan a gente coherente que no maltrate a los jubilados”.



Rosa viene con esta sucesión de trámites hace un año, cuando comenzó a gestionar una pensión derivada por el fallecimiento de su esposo.

“Hace un año que me llaman para que vaya y me tienen dando vueltas. Me gasto dos colectivos, me camino unas 10 cuadras con este calor. Y encima no me atienden. Ya hice la denuncia penal porque este hombre no puede atender a jubilados. No tiene paciencia, no está capacitado”, contó.