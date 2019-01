Un ciclista logró atrapar a un motochorro que terminó detenido en las avenidas Córdoba y Pueyrredón, del barrio porteño de Recoleta, a plena luz del día. El joven había sido víctima de un robo y persiguió al ladrón pedaleando, hasta que logró reducirlo después de tomarlo por el cuello.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron la secuencia de la persecución y el momento en que el delincuente, un venezolano de 27 años, termina siendo derribado por quien había sido blanco del hurto.

Juan Pablo Telez, la víctima del robo, salió a buscar al asaltante después de darse cuenta de que le habían quitado la mochila del canasto. El joven circulaba en unas de las bicicletas públicas del Gobierno de la Ciudad.

En el momento cúlmine de la persecución, Telez se lanza desde atrás hacia el cuello del delincuente y logra detenerlo. Un policía de civil que circulaba por la zona en moto vio la situación, cruzó su vehículo y ayudó en la detención.

"No tenía muchas opciones, o me quedaba viendo cómo se iba mi mochila o tratar de correrlo. Le tenía fe al tráfico de Buenos Aires, y a que lo pueda ver un policía para que lo detenga. No soy Batman, pero no me quedó otra opción que tratar de alcanzarlo", manifestó el joven en diálogo con Telefé.