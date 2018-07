El Gobierno de la provincia de Neuquén acaba de adjudicar a la empresa Pampa Energía una nueva concesión por 35 años para explotar hidrocarburos no convencionales en el área del yacimiento Sierra Chata, con objetivo en las formaciones Vaca Muerta y Mulichinco.



La firma de Marcelo Mindlin invertirá U$S 520 millones en los próximos cinco años para el desarrollo de shale y tight gas en esa zona. Además, contempla lanzar un bono de explotación y un aporte a la responsabilidad social empresaria por otros U$S 30 millones. Pampa Energía pretende realizar 15 pozos horizontales en Vaca Muerta y nueve en Mulichinco. Operará la concesión con una cuota del 45,6%, responsabilidad que compartirá con Mobil y Total Austral, que tendrán participaciones del 51% y el 3,4%, respectivamente. La petrolera busca enfocar sus recursos en generación eléctrica y la exploración y producción de gas natural. Por eso, acaba de vender 250 estaciones de servicio y una refinería y analiza deshacerse de otros activos no esenciales.



YPF se defenderá



La petrolera estatal YPF dijo ayer que analiza un fallo dictado el martes por una corte de EEUU por una demanda en su contra por la nacionalización de la empresa durante el kirhcnerismo y sostuvo que interpondrá "todos los recursos legales necesarios" para defenderse. Podría tener que pagar U$S 3.000 millones.