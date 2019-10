Futuro. Vaca Muerta genera expectativas para fortalecer el futuro económico de Argentina.

Empresas energéticas argentinas hallaron un yacimiento de petróleo convencional y de "buena calidad" en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, informaron fuentes oficiales.



El hallazgo se hizo en Mendoza durante la perforación de un pozo por parte de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Emesa y Roch en el área de Agua Botada, donde se está iniciando la exploración de crudo no convencional.



"Se trata de crudo convencional de muy buena calidad, bastante liviano, de 26 o 27 grados API", aseguró Martín Angelini, gerente de Emesa. Los grados API son una medida de densidad que determina cómo de pesado o liviano es el petróleo.



Según Angelini, los índices superiores a 10 implican que es liviano, por lo cual ahora comenzarán con el proceso de producción. Por su parte, desde la petrolera Boch detallaron que "los test de producción comprueban presencia de petróleo de buena calidad al menos en tres niveles de reservorio, siendo los cuerpos de rocas ígneas instruidas en distintas profundidades dentro de la formación Vaca Muerta, el más prometedor de los horizontes productivos".



Emesa, empresa estatal de energía de Mendoza, posee derechos de exploración y explotación sobre 17 áreas hidrocarburíferas de la provincia. Actualmente, Emesa tiene conformadas cuatro UTE con participaciones de entre el 10 y el 12% con las empresas Roch SA, Medanito SA, Pluspetrol SA y Geopark Arg. Ltd., lo cual se traduce en una inversión total en exploración de 50 millones de dólares. La formación Vaca Muerta, que abarca Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, es uno de los mayores reservorios mundiales de hidrocarburos no convencionales.