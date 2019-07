Gigante. La producción de petróleo en Vaca Muerta acumula 15 meses de crecimiento interanual interrumpido.

La producción de gas y petróleo siguió "creciendo aceleradamente" durante el mes de mayo y logró alzas interanuales de 7,6% y 4,2%, respectivamente, informó el Ministerio de Hacienda que indicó que "las subas se explican por el crecimiento de la producción del no convencional de Vaca Muerta.



La producción de gas es la más alta desde julio de 2009 y en petróleo, acumula 15 meses de crecimiento interanual ininterrumpido. En mayo se cumplieron 13 meses sin importaciones de crudo, algo que no ocurría desde el año 2012.



La mayor producción se refleja también en la balanza comercial, que arrojó superávit durante los primeros cinco meses del año. Entre 2006 y 2013 la Argentina pasó de tener un superávit comercial energético de U$S 6.100 millones a un déficit de U$S 6.900 millones. El año pasado, el rojo en el intercambio sectorial, fue de U$S 2.300 millones, mientras este año se espera estar cerca del equilibrio.



La información añadió que la cantidad de fracturas realizadas en formaciones shale, que son un indicador de la producción futura, pasaron de 100 mensuales en 2015 a 544 por mes entre enero y mayo pasados. "Con los últimos anuncios de Shell y Exxon ya son 7 las áreas en desarrollo masivo, lo que implica más producción y empleo en las operaciones y en la cadena de valor".



El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dijo durante la sexta Mesa Ejecutiva de Vaca Muerta,



que hacia fin de año se llegará a los 1.500 pozos no convencionales y reveló que "hay licencias para otros 900 pozos nuevos en las áreas que pasaron a desarrollo masivo".



El secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, puso de relieve a su vez que en mayo se exportaron en promedio 6,2 millones de metros cúbicos de gas y consideró que "el día que tengamos excedente de gas los 12 meses del año, van a cambiar muchas cosas en la economía".

Vaca Muerta tiene 30.000 Km cuadrados, casi como el total de Bélgica.

Entre las últimas novedades en el sector, la semana pasada la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa) firmó la transferencia a YPF del bloque Aguada de Chañar, en la formación de Vaca Muerta, por la cual la petrolera ofertó U$S 95 millones y comprometió la inversión de otros U$S 10 millones hasta octubre de 2020 para cumplir con el contrato original de adjudicación.



El Lote Aguada del Chañar está rodeado de áreas petroleras que se encuentran en ejecución o en las cuales se anunciaron grandes compromisos de inversión. YPF está haciendo desarrollos con la estadounidense Chevron en Loma Campana y con la malaya Petronas en La Amarga Chica, a 18 km de distancia, por lo que se especula con que "existe una continuidad geológíca en la zona y su riqueza es muy importante".



El presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, estimó que la industria deberá invertir U$S 20.000 millones en los próximos cinco años para desarrollar la cadena de agregado de valor de los recursos de Vaca Muerta, lo que incluye la posibilidad de desplazar las importaciones de GNL a mediados de 2021.



A medida que se desarrolla el potencial de Vaca Muerta, estimaciones privadas indican que el reservorio de hidrocarburos no convencionales podrá generar divisas por un monto equivalente a los ingresos por exportaciones de soja, además de proveer energía relativamente barata.