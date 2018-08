El Gobierno comenzó a revisar las obras en ejecución y por iniciarse a cargo o con participación de las empresas involucradas en la causa a cargo del juez Claudio Bonadio, que investiga el pago de coimas durante el kirchnerismo a partir de los cuadernos de Oscar Centeno. Quedaron en la mira principalmente las adjudicaciones en Energía, Transporte e Interior. En principio los ministerios no se precipitarán a anular las adjudicaciones, aunque empezaron a analizar el escenario a la espera de pronunciamientos judiciales o de complicaciones financieras de esas sociedades. Funcionarios de esas tres carteras, de la Oficina Anticorrupción, la SIGEN y la Procuración del Tesoro mantuvieron la noche del domingo una primera reunión para evaluar los contratos vigentes, los diferentes escenarios, las alternativas y el destino de las obras no iniciadas. Entre una primera lista recopilada aparecen proyectos en marcha de Esuco, Isolux, Electroingeniería, BTU, Iecsa, Albanesi e Impsa, en algunos casos en unión temporaria de empresas y adjudicados por el kirchnerismo, en otros luego de la asunción de Mauricio Macri. El Gobierno revisará los procedimientos y los eventuales juicios contra el Estado. También las condiciones financieras de las firmas.



"Por el momento no vamos a cancelar las obras. El Estado no rescinde un contrato por algo que apareció en un cuaderno, no lo podemos hacer hasta que la Justicia dictamine", dijeron a Clarín desde uno de los ministerios que comenzó el análisis.