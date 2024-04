La canciller Diana Mondino y el equipo económico de Javier Milei emprendió un viaje a China con el objetivo de bajar la tensión política y buscar una ampliación del swap, el anuncio de inversiones en litio y una nueva línea de créditos para obra pública paralizada en el país.

La ministra de Relaciones Exteriores emprendió su viaje este jueves y por la extensión del mismo, su agenda oficial recién comenzará este domingo, y se dividirá entre Shanghái y Beijing entre hoy el martes 30 de abril. También son de la partida el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, para la cuestionó económica .

Uno de los puntos centrales del viaje es definir qué pasará con el swap. La Argentina tiene una línea de crédito disponible del Banco Popular de China mediante este mecanismo por unos US$18.000 millones, que fue renovada en junio último por Alberto Fernández. Pero alrededor de U$S 5000 millones -la "línea" a la que apeló el exministro Sergio Massa para poder realizar el pago de importaciones con reservas netas del BCRA ya hundidas en terreno negativo- vencen a partir de junio durante el presente año.

Uno de los puntos clave de la agenda de Mondino es acercar posturas con el gobierno chino en plena escalada de tensión tras las fuertes adjetivaciones del presidente Javier Milei contra su par Xi Jinping.

En reiteradas ocasiones, el mandatario argentino criticó al régimen chino: "No sólo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista", sentenció durante la campaña electoral del año pasado el entonces candidato a la presidencia. Además, La visita se dará luego de que la administración libertaria hiciera la inspección técnica a la base espacial china instalada en Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén. Sin embargo, en la previa de ese viaje de Mondino, el gobierno chino demostró predisposición para el deshielo. El portavoz de la cancillería, Wang Wenbin, manifestó que Argentina y China son "socios estratégicos integrales".

Pero, entre tanto, un dato se expande como reguero de pólvora en el mundo de los negocios y la geopolítica: China dejó de ser el segundo socio comercial de Argentina en marzo, ese sitial le corresponde ahora a la Unión Europea que está detrás de Brasil, mientras que China se ubica tercera. Marzo fue el primer mes de 2024 en el que China perdió el segundo lugar entre los socios comerciales de Argentina. Sucedió por una caída tanto de importaciones como de exportaciones. Las ventas a China cedieron un 24,2% interanual, mientras que las compras se contrajeron un 34,9%.