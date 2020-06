El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, decidió abrir como un incidente aparte del concurso de acreedores la propuesta de intervención presentada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por lo que el manejo de la empresa seguirá en manos del directorio de Vicentin, como estableció el magistrado el viernes pasado cuando relegó al rol de veedores a los interventores designados por el presidente Alberto Fernández.

De esa manera, el juez rechazó el planteo suspensivo de la resolución adoptada el viernes pasado, mediante la cual reintegró la administración de la empresa a su directorio, que había solicitado la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) santafesina. Es decir que, por ahora, seguirán sin poder tomar el control de la empresa los interventores nombrados por el presidente Alberto Fernández mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Así las cosas, vuelve a tomar protagonismo la posibilidad de la expropiación de Vicentin, algo que Alberto Fernández remarcó el sábado pasado, cuando afirmó: "Si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación".

La decisión del juez Lorenzini se produjo en momentos en que el gobierno de Santa Fe desplegaba una serie de contactos con referentes del sector agropecuario y exportador para sumar respaldo a su iniciativa, que después de la definición que tomó el magistrado de Reconquista queda relegada a un segundo plano.

"Nosotros habíamos pedido que se suspendan los efectos de la resolución (que reintegró la administración a los directores de la sociedad) hasta que resuelva la presentación que hicimos para intervenir", dijo a la agencia Télam una fuente oficial del gobierno de Santa Fe. De esta forma, el juez abrió un "incidente" con la presentación de la IGPJ y, hasta que la resuelva, mantener en vigencia su fallo del viernes.