Victoria Tolosa Paz protagonizó anoche una tensa discusión con el conductor Diego Sehinkman en el programa Solo una vuelta más, del canal TN, cuando éste le cuestionó a la candidata a diputada nacional del Frente de Todos que apelara al famoso latiguillo "Ah, pero Macri..." como parte de su discurso.

Todo comenzó cuando Victoria Tolosa Paz se sumó al programa luego de que fuera entrevistado Martín Lousteau, que antes había criticado la ineficacia del "Estado bobo" en materia de administración económica. A modo de introducción, Diego Sehinkman le pidió que haga su aporte, pero la candidata kirchnerista se lamentó que no pudiera participar de un debate con el senador radical (que ya se había ido) y en cambio prefirió disparar contra la administración de Mauricio Macri.

"Hay que decirle a Martín Lousteau que el empleo en la etapa de Macri…", empezó Tolosa Paz hasta que fue cortada en seco por Sehinkman con una ironía: "Vamos a anotar como en el truco los Macri que nombrás". Enojada por el comentario, la candidata bonaerense respondió: "¿Me dejás hablar? Dale, cuenten ustedes todas las veces que quieran".

Intentando retomar su discurso, la dirigente kirchnerista prosiguió: "¿Sabés cuánto creció el empleo público durante la gestión de Macri? 124.000 puestos entre 2015 y 2019, un 4% más". Ante los cuestionamientos sobre que en realidad el empleo público nacional había bajado en la gestión de Cambiemos y subido en las provincias gobernadas por el peronismo, insistió: "El empleo público que maneja toda la estructura nacional y provincial bajo las gobernaciones de distintos signos políticos, creció durante la gestión de Macri".

Ahí fue cuando el conductor propuso modificar el eje de la charla: "Como hay más de 40% de pobres en la Argentina y la situación socioeconómica es muy mala, tratemos de pensar qué no se hizo bien desde el regreso de la democracia y ver qué políticas se pueden corregir sin ‘pero Macri’ o ‘pero Cristina (Kirchner)’".

Sin embargo, Victoria Tolosa Paz no pudo contener la bronca por lo que sintió como un acto de censura y atacó a Diego Sehinkman: "Si me invitan a un programa, lo único que pido es que me dejen hablar. Vos me querés condicionar lo que yo vengo a decir, pero tengo la posibilidad de hablar con quienes nos están escuchando. Estoy tratando de responder y no querés que mencione la palabra ‘Macri’, cuando ustedes nombran a Cristina todo el tiempo".

Haciendo oídos sordos, Sehinkman insistió en su propuesta de debate y remarcó que "desde el año 1973 que Argentina multiplicó por diez la pobreza". Finalmente Tolosa Paz expresó su acuerdo con esa frase, pero no pudo con su genio y volvió a responsabilizar al expresidente. Ante una nueva interrupción del conductor, la candidata le recriminó: "¿No me vas a dejar terminar? ¿No querés que pongamos de manifiesto dos proyectos de Argentina?"

"No hay dos proyectos de Argentina", le refutó Sehinkman. "Claro que sí", le respondió Tolosa Paz, y prosiguió: "Es muy difícil si no me dejás hablar. Me invitaste para que pueda contar lo que pienso yo. A Martín Lousteau le diste espacio para que él pueda contar sobre qué proyecto de Argentina quiere".

Fiel a su estilo profesional y apelando a sus conocimientos en psicología, Diego Sehinkman prefirió no ahondar más en el asunto: "Bueno, dale. Eres libre". Victoria Tolosa Paz se mostró agradecida por el gesto aunque le contestó de manera irónica: "Me encanta cuando el conductor vuelve a ser conductor y la invitada, invitada".