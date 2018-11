La gobernadora María Eugenia Vidal embistió en la noche de este miércoles contra el kirchnerismo al afirmar reiteradas veces: "No somos lo mismo". Pero fue más allá y los vinculó directamente al narcotráfico: "Cambiemos es diferente, no nos financiamos con la droga".

"Estamos dando una pelea muy desigual. El narcotráfico es como una multinacional, tiene estrategias de ventas, es mucha plata, pero no por eso hay que bajar los brazos. Yo la doy todos los días. Desde que Mauricio (Macri) es presidente y desde que yo gobierno la Provincia, hay un 50% del camino que no es ser parte, no mirar para otro lado, no decir que este es un país de tránsito, reconocer el problema y enfrentarlo y no financiarse de la droga. En eso Cambiemos, sí hace la diferencia", dijo Vidal en diálogo con TN Central.

"¿Quiénes se financiaron de la droga?", le repreguntó el periodista Nicolás Wiñazki y ella respondió: "Hay causas judicial por campañas electorales del kirchnerismo relacionadas con laboratorios, y la efedrina. La Justicia está investigando, hay gente presa, hubo gente presa por eso. Por eso hay que decir que no somos todo lo mismo, no somos todos iguales. Todos nos tenemos que someter ante la ley, pero no somos todos iguales".

Candidatura

La gobernadora bonaerense, asimismo, adelantó que el año que viene definirá su candidatura, pero insistió que no se presentará como presidenta. "El año que viene voy a definir mi candidatura. Todas las opciones, menos ser presidenta, están abiertas", precisó.

Presupuesto

Al respecto de la tensión con Mauricio Macri por la cuestión presupuestaria reconoció que en la Provincia dejarán de percibir unos 25 mil millones de pesos, pero que "en estos años" han "ahorrado 20 mil millones de pesos en gastos innecesarios".

Añadió sobre su relación con el Presidente: "Una cosa es tener diferencias y matices y otra un enojo. Mi vínculo no cambia por cuestiones presupuestarias".

Aportes truchos

También habló del proceso judicial sobre los aportistas truchos para la campaña de Cambiemos: "Lo primero que hice fue dar la cara, separar a quien estaba a cargo de la rendición de los fondos y ordenar una auditoría interna. En esa auditoría encontramos errores administrativos, pero no delitos. Sí hubo errores, claramente hubo errores, pero yo estoy muy tranquila porque toda la campaña se puede explicar. Cuando termine la auditoría y si se encuentra algo irregular, yo misma lo voy a denunciar. No somos todo lo mismo.

Continuó: "Muchos, a partir de esta denuncia, intentaron instalar que nosotros eramos iguales. Yo explico mi declaración jurada, no este año, no cuando asumí como gobernadora, que los demás la ocultaban, la publiqué desde el primer día. Y no me enriquecí. Siempre tengo lo mismo o menos, lo cual me hace difícil entender cómo los demás crecen tanto patrimonialmente, porque en el Estado rico no te podés hacer".