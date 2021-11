Durante este martes, la candidata a diputada por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal cerró la presentación de las propuestas de la fuerza política y no dudó en responsabilizar al Gobierno por la crisis, caracterizandola como la peor desde el 2001.

Por otra lado, declaró: “Estamos en manos de un Gobierno al que no le importamos. La peor crisis en las peores manos”, luego de ello, advirtió que las Elecciones Generales en noviembre son decisivas, donde se necesita una oposición frente a un Gobierno que cuando tiene todo el poder, atropella.

“Me siento orgullosa de formar parte de los nueve millones de argentinos que el 12 de septiembre dijeron basta y votaron a Juntos por el Cambio porque quieren una Argentina distinta y no bajaron sus brazos”, destacó la candidata a diputada.

Además de ello, apuntó contra los privilegios y el manejo del Gobierno, liderado por Alberto Fernández, durante la pandemia: “No solo nos estafaron y no cumplieron lo que prometieron en 2019: no vino un gobierno ni mejor, ni con más diálogo, ni moderado, ni con asado en la heladera, ni con aumento de jubilaciones: sino que aun peor”.

Lejos de terminar, María Eugenia Vidal declaró que es imprescindible este 14 de noviembre poner un límite y que el único límite posible es Juntos por el Cambio: “Nosotros sí entendemos lo que dijeron el 12 de septiembre, nosotros sí escuchamos, no pensamos que es un cheque en blanco o una reivindicación, lo tomamos con humildad y como una tarea”, aseguró.

Con respecto a las propuestas, la exgobernadora bonaerense remarcó que la primera es un bloque de 120 diputados, una pared inmensa que frene el atropello del Gobierno, que garantice que no te puedan pasar por encima y que los problemas concretos se discutan en el Congreso y no los temas que a ellos les interesan para quedarse en el poder.

La siguiente propuesta fue la reducción de impuestos al trabajo y la baja de impuestos a la producción: “Las pymes que tienen miedo de dar trabajo, generan el 70% del empleo en la Argentina y no quieren tomar gente, no quieren dar trabajo porque tienen miedo, porque los impuestos las ahogan, por la industria de los juicios laborales, porque no saben que va a pasar mañana porque no hay reglas ni previsibilidad y así no hay país que crezca”, declaró.

Junto con las anteriormente mencionadas, Vidal agregó otras propuestas tales como la derogación de la ley de alquileres y la ley de emergencia educativa, la cual incluye ir a buscar a cada casa a cada uno de los chicos que dejó la escuela en la pandemia.

Fuente: Mitre