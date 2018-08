María Eugenia Vidal eligió Mar del Plata para el primer día del fin de semana largo y aprovechó para hacer un timbreo y dialogar con los vecinos. Además, en una entrevista radial dijo estar preocupada por la actualidad económica del país y admitió que muchas personas "no la están pasando bien".

"Reconozco que este es un momento difícil, que la gente no la está pasando bien", dijo Vidal en una entrevista con FM Atlántica Latina y agregó: "A mí me preocupa la inflación, que cada bonaerense pueda llegar a fin de mes. Me preocupa sobre todo el impacto que la inflación tiene en los alimentos, las tarifas, por eso eliminamos los impuestos provinciales y municipales".

En la charla radial la Gobernadora manifestó también su preocupación por las Pymes. Vidal había llegado ayer a Mar del Plata donde encabezó la inauguración de la estación depuradora de aguas residuales.

Fuente: La Nación