La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuestionó a Axel Kicillof y afirmó que si su rival gana las elecciones "va a gobernar La Cámpora".

"No se trata de él. Es él y todos los que forman parte de esa lista (del Frente de Todos) representan al sistema que gobernó a la provincia 28 años, contra el que me enfrenté en 2015", enfatizó Vidal en una entrevista concedida a Jorge Lanata para el programa Periodismo para Todos.

#VidalEnPPT La Gobernadora en el arranque de la campaña: “El kirchnerismo ha logrado construir explicaciones para lo inexplicable” @ppt_oficial pic.twitter.com/GASQn8CXW5 — eltrece (@eltreceoficial) July 8, 2019

La funcionaria además cuestionó a Sergio Massa por unirse a las filas del Frente de Todos e hizo una defensa de su propia gestión y la del Gobierno nacional. "Me cuesta entenderlo a Massa", subrayó. Y apuntó que "va a costar que los bonaerenses vuelvan a confiar en él".

En cuanto a sus chances de ser reelecta, la gobernadora dijo estar "acostumbrada a correrla de atrás" y que en 2015 y 2017 también "decían que iba a perder".

"La verdad no me preocupa. Me preocupa que podamos contarle a los bonaerenses y transmitirles por qué queremos quedarnos", concluyó.