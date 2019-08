La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró este lunes que “no es volviendo para atrás cómo se va a resolver" la pobreza y la inflación en el país. "La gente que quiere mejorar su futuro va para adelante: para atrás es viajar en un tren sin freno automático que provoque la Tragedia de Once", afirmó.

“Cuando la gente esté en el cuarto oscuro sabrá quién la va a cuidar, quién va a dar las peleas que hay que dar y quién le miente” y que “no es volviendo para atrás cómo se va a resolver, la gente que quiere mejorar su futuro va para adelante”, opinó Vidal en declaraciones al canal América.

Además, anticipó que el año que viene seguirán subiendo las tarifas "de acuerdo a la inflación". "A partir del año que viene, la definición de tarifas va a ser nuestra. Digo nuestra de la Ciudad de Buenos Aires y la PBA con Edenor y Edesur. Se van a incrementar de acuerdo a la inflación y hay un subsidio del Gobierno Nacional de generación, que queda un 25%", explicó.

“No desconozco que han sido años difíciles, pero siendo amigos de Venezuela e Irán no vamos a crecer. No es volviendo para atrás cómo se va a resolver, la gente que quiere mejorar su futuro va para adelante”, insistió, en una crítica a las relaciones diplomáticas del gobierno anterior.

Además, según Vidal, durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires “hubo avances concretos en la lucha contra el narcotráfico, obras que se pueden ver y tocar sin corrupción". "Lo importante es que este domingo, cada uno vote con el corazón y con la boca del estómago. Cuando la gente esté en el cuarto oscuro sabrá quién la va a cuidar, quién va a dar las peleas que hay que dar y quién le miente. Les pido a los bonaerenses que nos acompañen por los hechos”, insistió, en clarotono electoralista.

“Van a escuchar muchos discursos. Lo importante, mucho más que lo que decimos, es lo que hacemos. Que miren lo que hicimos. Detrás del cemento hay gente que no se embarra cuando va a trabajar, tiene cloacas que permiten bajar la mortalidad infantil en la Provincia”, agregó.

Consultada por el indicador de trabajo en negro en la Provincia, Vidal contó que "la propuesta que había hecho Mauricio (Macri) era que al gente hasta 12 mil pesos de sueldo no pagara cargas sociales y que el Estado absorbiera esos costos. Hoy blanquearías toda una cantidad de gente que está en negro en esos comercios y pymes que hoy están en negro porque no los pueden blanquear", explicó.

Otro punto fuerte de su discurso fue la cuestión impositiva: "Tenemos que bajar cada vez más los impuestos a la producción", opinó. “Hay que seguir bajando impuestos, hay que seguir bajando ingresos brutos”, reforzó, y reiteró que "se va a bajar las retenciones a las exportaciones”.