La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , aseguró hoy en declaraciones a La Nación + que el presidente Mauricio Macri "va a necesitar ocho años" para llevar a cabo las reformas que el país necesita. "Yo creo que Mauricio va a necesitar ocho años para llevar adelante cambios tan profundos. Es una tranquilidad para mi porque creo que la Argentina lo va a necesitar cuatro años mas", agrego entre risas.

Vidal no quiso hablar de su futuro en la política porque cree que su lugar ahora está en la gobernación de la Provincia. "Nunca planifique mi próximo lugar, hoy menos que nunca. Todos los gobernadores trabajaron para ser candidato a presidente y no les fue bien. No me eligieron para eso, me eligieron para ser gobernadora", indicó.



Sobre el final, se refirió a las elecciones legislativas de 2017 y a pesar de nombrar a algunos candidatos, remarcó que lo que importa es el equipo. "Todavía no hay nada definido, tenemos personas muy valiosas en el pro y cambiemos, como Elisa Carrió, Facundo Manes y Jorge Macri, pero más que un candidato es un equipo, no creo tanto en los Messi, creo más en un equipo", concluyó.