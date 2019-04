La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció este miércoles una batería de medidas económicas para "aliviar el bolsillo de los bonaerenses" ante una situación que reconoció como "difícil".

La mandataria provincial aseguró que los beneficios "tienen como objetivo principal acompañar a las familias bonaerenses y aliviar su situación en este momento difícil" y reafirman "el compromiso de estar cerca sobre todo en los momentos difíciles".

Durante una conferencia de prensa junto a su equipo económico, Vidal afirmó: "Sabemos que en la Provincia hay muchas personas que están haciendo enormes esfuerzos por sacar adelante a sus familias cada mes", y negó que sean indiferentes a eso y por eso, una vez más, aseguró, "queremos dar respuestas concretas a esa situación".

"Son respuestas concretas a una situación difícil, para llevar alivio y tranquilidad al bolsillo de los bonaerenses. No son discurso, no son relato son respuestas concretas que tienen que ver con no mirar para otro lado", enfatizó.

Finalmente, Vidal reiteró que la batería de medidas es un alivio para todos los bonaerenses. "No vamos a negar la realidad, no vamos a hacer como en otros tiempos, no vamos a decir que no pasa lo que pasa. Nos hacemos cargo y damos respuestas. Vamos a seguir trabajando como en los últimos tres años", concluyó.

Junto a la gobernadora estuvieron Hernán Lacunza, ministro de Economía, Juan Curutchet, titular del Banco Provincia, Marcelo Villegas, ministro de Trabajo, y Javier Tizado, ministro de Producción. Estas fueron las medidas anunciadas:

Descuento del 50% en supermercados

A partir de este miércoles y hasta noviembre vuelve el beneficio del 50% de descuento en supermercados —con un tope de reintegro de $2.000— en compras con las tarjetas débito y crédito del Banco Provincia. Incluyen alimentos, bebidas no alcohólicas y productos de higiene y limpieza.

"El beneficio puede ser para todos los bonaerenses en la medida que soliciten la apertura de una caja de ahorro gratuita en el Banco Provincia. Las puertas están abiertas para los bonaerenses que hoy no son clientes del banco", aclaró Vidal y destacó que más de un millón de personas usaron los descuentos durante el año pasado.

Vuelven los descuentos para clientes del Banco Provincia en supermercados

A partir de mayo, este beneficio tendrá vigencia el tercer y cuarto miércoles de cada mes en las cadenas de supermercados Coto, Día, Carrefour, Jumbo, Disco y Vea de toda la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Congelamiento de la tarifa de electricidad

En línea con lo anunciado a nivel nacional, se suspenderán los aumentos en la tarifa de energía eléctrica. El componente de la factura de electricidad que corresponde a los servicios de distribución y transporte —que dependen del Gobierno provincial— se mantendrán sin variaciones durante lo que resta del año.

"Hemos decidido congelar los aumentos en la parte de distribución. Ninguna parte de la factura debería aumentar de aquí a fin de año en materia de electricidad", destacó la gobernadora.

La decisión abarca a Edenor y Edesur, con usuarios en partidos del conurbano, y a compañías como Edelap, que opera en La Plata y otros partidos, y más de 200 cooperativas eléctricas provinciales.

Tope para los créditos hipotecarios UVA del Banco Provincia

El Banco Provincia será el primero en poner un tope para las cuotas de los clientes que estén pagando un crédito hipotecario UVA. A partir de ahora, la cuota no podrá superar el 30% del salario del deudor hipotecario, que deberá iniciar un trámite para poder acceder al beneficio (no será automático). La diferencia entre el monto de la cuota y el tope será absorbida por el banco.

Tope del 30% del salario para las cuotas de los créditos hipotecarios UVA

"Son 17.500 familias que están haciendo un enorme esfuerzo para cumplir con el crédito hipotecario UVA. Si la cuota es superior al 30% del salario, el banco se va a hacer cargo de la diferencia. Se va a sostener desde abril hasta diciembre inclusive considerando cada uno de los casos", señaló Vidal.

También se suspenderán las ejecuciones hipotecarias por un año y habrá una condenación de los intereses punitorios.

Líneas de créditos a tasas más bajas para pymes

"Casi ocho de cada diez trabajos en la provincia de Buenos Aires son generados por pymes. A esas pymes es a las que queremos seguir sosteniendo", aclaró la gobernadora.

El Banco Provincia va a sostener la línea de crédito para pymes con una tasa inferior al resto de los bancos y se lanzarán nuevas líneas con foco en la industria textil y del calzado. En ese caso, las medidas contemplan una línea de descuento de cheques al 25% hasta 120 días y una nueva línea de capital de trabajo al 29% con tasa fija en pesos hasta 12 meses.

Se implementará una moratoria para deudas laborales no judicializadas con el Ministerio de Trabajo para 2019

También se implementará una moratoria para deudas laborales no judicializadas con el Ministerio de Trabajo para 2019: se condonará el 100% de los intereses de las deudas y se abonará en un plan de pagos que va de los 6 meses a los 60.

Proyecto de Ley de buenas prácticas para supermercados

El Gobierno bonaerense también presentará un proyecto en la legislatura provincial para favorecer la competencia de distintas empresas en las grandes cadenas de supermercados. La idea es favorecer a los productos de las pymes para que tengan el mismo espacio y visibilidad que los de las grandes empresas en los rubros de alimentos, bebidas no alcohólicas y productos de limpieza.

El proyecto establece que los grandes supermercados deben contar en sus góndolas con productos de no menos de cuatro proveedores distintos por artículo.