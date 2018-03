La gobernadora María Eugenia Vidal reclamó ayer con firmeza a los gremios bonaerenses seguir la paritaria con los niños en las aulas, sin tomar al inicio de clases como una fecha límite que pone "de rehenes a los alumnos".



Además, llamó a debatir no sólo lo salarial sino una reforma que permita mejorar la educación de los alumnos, al inaugurar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, en La Plata.



"No podemos seguir dialogando sobre qué es lo mejor para los chicos pensando que para eso hay una fecha límite, y menos si tomamos que esa fecha es el inicio de clases que pone de rehenes a los alumnos y que cada febrero hace que los padres sigan sufriendo la incertidumbre de no saber si van a empezar las clases a tiempo o no", sostuvo Vidal en un discurso que duró 40 minutos.



También se refirió a la corrupción de dirigentes gremiales y precisó que "en la provincia de La Salada, del (ex titular de la Uocra de La Plata Juan Pablo) Pata Medina y de (Marcelo) Balcedo, hoy las causas judiciales avanzan" y remarcó que, en materia de Seguridad "se incorporaron más de 10.650 policías con nuevo equipamiento y capacitación.



También se refirió a la recuperación del Fondo del Conurbano, por el que agradeció al presidente Mauricio Macri por su apoyo, y enumeró las obras públicas concretadas, además de anunciar el envío de varios proyectos para reformar el sistema judicial provincial, entre ellos uno que modificará la forma de elegir a los jueces.



"No puede ser que una persona acusada de delitos graves pueda recurrir hasta siete veces a la Justicia para que diga si es culpable o inocente y seguir gozando de su libertad. Y mientras tanto, están en la calle", dijo la mandataria.



Sin mencionar



En su discurso de ayer, Macri no mencionó a los jubilados, ni hizo mención al aumento del 5,71% fijado por la nueva ley de movilidad jubilatoria. Tampoco hizo mención el presidente argentino a la atención de extranjeros en hospitales públicos.



"Trabajar juntos"



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer en su cuenta en la red social Facebook que hay "que trabajar juntos para seguir sacando este país adelante", tras la apertura de sesiones ordinarias que encabezó Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa.