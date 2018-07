La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le pidió la renuncia a la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, en la causa por la denuncia de aportes truchos a la campaña 2017. Inza integró el equipo de rendición de cuentas durante la campaña y es tesorera del PRO en la provincia.



En la causa se investiga cómo se financió la campaña electoral bonaerense del frente oficialista en 2017, tras la denuncia de que en la nómina de aportantes figuraban personas que aseguraron no haber donado el dinero y que, además, serían beneficiarios de planes sociales. La mandataria bonaerense además ordenó la realización de una auditoría contable sobre los aportes a la alianza oficialista y se comprometió a la bancarización de todas las donaciones de la próxima campaña. La gobernadora dijo que conoce a Inza. "No tengo ningún elemento que certifique el involucramiento en este caso, pero el haberle pedido la renuncia responde a demostrar que no somos todos lo mismo", indicó.