Decisión. Vidal se comprometió a llamar a su rival, el exministro Kicillof, si se repiten los resultados del domingo en octubre.

"Vamos a mejorar y llevar una propuesta mejor para los próximos cuatro años"", sostuvo ayer la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al hablar de "renovar" esfuerzos de cara a las elecciones de octubre. Y agregó que "la gobernabilidad es responsabilidad de quienes gobernamos y de todas las fuerzas políticas".



La mandataria bonaerense, la otra gran derrotada en las elecciones del domingo al quedar a casi 17 puntos por debajo del exministro Axel Kicillof, rompió el silencio que había mantenido ese día, y manifestó que "reconocer errores no es una debilidad sino una fortaleza", y que "hubo bonaerenses que dijeron que no están conformes y que esto no ha sido suficiente", a los que se dirigió para decirles: "No me voy a cansar de recorrer la provincia. Voy a seguir recorriendo la provincia, y más allá de escuchar el mensaje, nos queda una instancia más de escucha, en octubre, para llevar una mejor propuesta".



Junto a su compañero de fórmula, Daniel Salvador (Juntos por el Cambio), Vidal ofreció una rueda de prensa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. En la oportunidad habló de su "preocupación" por la coyuntura económica, y admitió que "la devaluación de hoy (por ayer) va a tener impacto. Al respecto aseguró que en la reunión de gabinete mantenida durante la mañana se habían analizado medidas "para acompañar a los bonaerenses que más lo necesitan".



Vidal comenzó su actividad oficial con una reunión con integrantes de su equipo de gobierno en la sede del museo ferroviario del barrio porteño de Retiro donde, según confiaron fuentes de la Gobernación, en la que se analizó el resultado de las PASO y la estrategia para seguir adelante.



"No tengo que echar culpas afuera ni enojarme con ese voto. Tengo que hacer mi autocrítica. Pensar que puedo mejorar yo. Voy a cumplir con mi responsabilidad. Hay que escuchar lo que dicen las urnas", prometió.



Ante la preocupación de que el mal momento económico pueda dar lugar a una crisis, Vidal remarcó que "lo que más me preocupa no es cómo sigue la campaña sino de dar respuesta a los bonaerenses en un día que ha sido difícil (por la devaluación) y que seguramente tendrá impacto en los días y semanas que vienen".



Sobre una autocrítica por la derrota, respondió que "necesitamos más tiempo de reflexión y escucha. Nosotros escuchamos lo que dijeron los bonaerenses a través de los votos. Ahora debemos escuchar lugar por lugar, casa por casa, como hemos hecho a lo largo de todos estos años y eso nos va a permitir reflexionar y tener una autocrítica mejor".

Análisis. El senador habló de "componente de castigo" en la PASO. Pichetto dijo que "acá no hay transición"

El compañero de fórmula de Mauricio Macri, el senador Miguel Angel Pichetto, se mostró en sintonía con el mandatario al manifestar que "el Presidente está en control, hay un ejercicio pleno del gobierno. Acá no hay transición, esto no terminó y el verdadero rumbo se empieza a desarrollar ahora de cara a las elecciones de octubre". Y reconoció que no contemplaban "una diferencia tan grande" con el Frente de Todos.