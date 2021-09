La precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se expresó en contra de la legalización de la marihuana y diferenció el consumo en Palermo del de las villas. "Una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra es vivir en la 1-11-14 rodeado de narcos y que te ofrezcan", sostuvo.

“Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero me parece que hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos”, aseguró la ex gobernadora en una entrevista para Filo News.

Según argumentó, “para esos pibes la marihuana no es un consumo ocasional y de recreo, plenamente elegido, sino que es parte del inicio de un camino mucho más jodido y más duro, donde tienen muchas menos oportunidades de elegir”.

En esa línea, la exgobernadora, que aseguró que “camina los barrios pobres” hace 15 años, explicó que adoptó esa postura tras hablar con las madres de los chicos adictos al paco y a los curas villeros. “No me lo cuenta nadie, vi esas realidades, y me parece que no estamos, por esos pibes, listos para eso”, concluyó.

María Eugenia Vidal se expresó en contra de la legalización de la marihuana y diferenció el consumo en Palermo del de las villas. pic.twitter.com/wsm9SlLysO — Corta (@somoscorta) September 1, 2021

En otro orden de temas, la precandidata a diputada pidió terminar con las jubilaciones de privilegio, como propuesta de campaña de cara a las PASO del 12 de septiembre.

"Nos hemos pasado pidiéndole esfuerzos a los argentinos cuando vemos que la política nunca se ajusta. Por eso creo que una de las primeras cosas que hay que hacer en el Congreso, además de discutir sobre educación y trabajo es retomar esa misma política que tuve en la Provincia de terminar con los privilegios", sentenció la exgobernadora bonaerense.

"Es increíble que en la Argentina todavía haya más de 4.000 personas que cobran jubilaciones de privilegio: Presidente, Vicepresidente, miembros del poder judicial. No es admisible que haya gente cobrando más de $300.000 por mes con una jubilación mínima como la que tenemos", continuó en una entrevista con el sitio FiloNews.

La precandidata de Juntos por el Cambio consideró que "tampoco es admisible que el salario de los diputados y los senadores se aumente en un 47% cuando tenés una paritaria de 36%". "Nosotros estamos proponiendo que se aumenten con la fórmula de la jubilación, que les quepa la misma norma que a los jubilados", cerró.

Fuente: Ámbito