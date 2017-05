La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal participó esta mañana de la inauguración de la muestra itinerante de Ana Frank, en el Centro Cultural Trabucco de Vicente López.

Y en ese predio, se manifestó sobre el fallo de la Corte Suprema de la Nación que habilitó la vigencia del 2x1 en fallos sobre delitos de lesa humanidad: "Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes".



"No hay forma de reparar en algo el dolor de las víctimas, de sus familias y de los sobrevivientes, sino es con respuestas justas. No hay otra respuesta que la respuesta justa, no puede haber atajos. Tenemos que ser claros y respetuosos en el marco de la democracia y de la división de poderes, pero también en nuestra propia libertad de decir lo que pensamos", detalló la gobernadora Vidal.

Antes de Vidal, se habían manifestado otros funcionarios oficialistas como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.