Tensión. Este domingo 30/04, el periodista Luis Novaresio y el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández protagonizaron un duro encuentro en el que discutieron sobre los temas que mayor revuelo causaron gobierno pasado y sobre los que más ruido hacen ahora.

“El kirchnerismo cree que el delito del oponente extingue el propio”, sentenció Novaresio sobre las críticas de Fernández al Gobierno actual. “Todos los países piensan que el presidente argentino es un corrupto”, dijo el exfuncionario kirchnerista. Señaló que el presidente Mauricio Macri tiene más de 50 sociedades offshore. "Todos sabemos que rara vez se utilizan para otra cosa que no sea blanqueo", deslizó.

"Mi Gobierno lo que hacía era frenarte la divisa para que no se la lleven. Acá de 75 millones de deudas que tomaron, 30 mil se le fugaron”, aseguró Fernández en el programa Mauro, La Pura Verdad. Fue en ese momento cuando a Novaresio le tocó el turno para hablar y arremetió contra el Fernández: "El kirchnerismo cree que el delito del oponente extingue el propio”.

Contó que el modus operandi de los miembros del pasado gobierno es no defenderse del delito imputado sino, en cambio, señalar los errores del Gobierno de Macri. A la hora de tocar el tema de Cristina Kirchner y su relación con la causa Hotesur y Los Sauces el periodista pidió: "Bajen el tono porque tenemos memoria".

Sobre la sospecha de corrupción de la expresidenta, Novaresio aseguró: "Es inaudito que un presidente de la Nacion, en nombre del Estado, contrate con las empresas que le son propias”. "Yo no bajo el tono, en cambio, lo quiero subir", respondió Fernández. Aseguró que esas causas "van a ir al tacho de basura porque son vergonzosas". El exministro remarcando su apoyo a la expresidenta explicó que "le quieren encontrar la vuelta para ensuciarla a cristina y no la van a encontrar". Frente a la defensa del político kirchnerista, Novaresio dijo que al Gobierno le sirve que Aníbal hable y diga que Cristina no es corrupta. “Si este Gobierno hubiese logrado vencer la inflación y reactivado la actividad económica, estaría utilizando eso como herramienta de campaña”, afirmó.

Para concluir con el cruce, el periodista le hizo una cortante pregunta a Fernández: "¿Vos pones las manos en el fuego por Cristina?" "Sí, claro que sí. Y no lo hago por nadie porque Néstor Kirchner me enseñó a decir que no había que hacerlo con nadie. Pero con la paparruchada que le están haciendo es una vergüenza", respondió el exjefe de Gabinete.