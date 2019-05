El empresario Daniel Vila, uno de los dueños del grupo América, se refirió a su sorpresiva asistencia a la presentación del libro de Cristina Kirchner ayer en la Feria del Libro. "Fui porque me invitaron, no me parece tan extraño", respondió escueto.

Vila se sentó en la primera fila frente al escenario de la sala Jorge Luis Borges del predio de La Rural, a centímetros de las Abuelas de Plaza de Mayo y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Al lado había una fila de actores integrada entre otros por Alejandra Darín, Cecilia Roth, Gaston Pauls, Nancy Duplaá y Pablo Echarri.

"Ir a un acto a la Feria del Libro, a ver la presentación de un libro, no me parece tan extraño. Por ahí lo sorprendente es que era de los únicos periodistas no kirchneristas que estaba", dijo en diálogo con Radio con Vos.

Para Vila, lo que se vivió en la Feria "fue sorprendente". "Cristina Kirchner estaba muy tranquila y calma. Disfrutaba el momento. La vi muy sincera. Vi una persona que no estaba en campaña. Estaba por encima de cualquier candidatura", dijo.

Sobre los dichos de su esposa Pamela David, quien había asegurado que si Cristina volvía a ser Presidenta se iba del país, aseguró que se trataba de "una broma". "El argentino necesita renovar la esperanza", agregó.

"Cristina hizo citas importantes sobre Perón, cuando regresa a Argentina para reconciliar al pueblo argentino", analizó y reflexionó: "La codicia de los negocios de medios, nos llevaron a la grieta".