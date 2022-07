Cuando el martes, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, informó sobre los avances en la investigación de los graves incidentes que se produjeron durante el partido entre Luján y Leandro N. Alem de la Primera C, sorprendió a todos cuando reveló que hay “un famoso metido en el medio”. Si bien no dio nombres, pronto todos señalaron al cantante de música popular L-Gante.

Cabe recordar que el artista es oriundo de General Rodríguez, la zona donde reside la barra de Alem, y toda especulación parte de un video que se viralizó en las redes en el que L-Gante está arengando al equipo de su barrio y apunta contra el de Luján. “Se hicieron los fantasmas”, comenta en la grabación sobre la la hinchada lujanense y menciona a Roldan, que es el hijo del jefe de la barra de Luján y uno de los heridos en el tiroteo en el que perdió la vida Joaquín, un joven de 18 años.

Por eso el miércoles, en A la Barbarossa, el ciclo que conduce Georgina Barbarossa, el manager y la madre de L-Gante quisieron aclarar y explicar por qué el joven quedó en el medio de la polémica. “Es desagradable para la familia y amigos del nene que falleció. Elian no estaba ni enterado de esto que había pasado porque estaba trabajando, haciendo videos y música”, explicó Maxi “El Brother” en comunicación telefónica.

“Las dos barras tienen diferencias de hace años, mucho antes de que Elian haya nacido. El único hecho que pasó con Elian fue que cuando fue a recibir a su hija al hospital de Luján, porque Jamaica nació ahí, es lujanera, apareció un tipo random a insultarlo, que resultó ser un hincha de Luján. En ese momento puso en sus redes `qué ridículo que sos, solo fui a recibir a mi hija` y por eso quedó ligado con el hecho. Jamás se habló del tema, no tiene nada que ver con la hinchada ni va a la cancha”, detalló el representante sobre el único nexo que tuvo el músico con los hinchas de ese equipo.

“No sé por qué Berni dijo todo esto, me parece poco serio que en una investigación de algo que pasa siempre en el deporte, algo que no pueden controlar, nombren a un artista, a un músico. Elián es referente de la cultura artística en el mundo”, agregó.

El manager, además, se mostró preocupado por las repercusiones que puede alcanzar la acusación mediática: “Más que nada lo aclaro, porque si alguien no sabe, no estuvo en el lugar y escucha esto, no sé un familiar del chico que mataron, piensa en ir a la casa de L-Gante, porque a su casa va cualquiera, y tomar alguna represalia”, aclaró mientras aseguró que se iban a juntar con el abogado del cantante para determinar qué acciones legales tomar. “Son unos inútiles, justifican que son unos inútiles, que no pueden manejar el problema de las barras que se disputan el estacionamiento, la droga y todo lo que se mueve. ¿Qué quieren tapar? No somos idiotas, todos lo sabemos”, dijo.

Fue entonces que tomó la palabra Javier Coronel, el padre de Joaquín, el hincha de Luján de 18 años que perdió la vida en el tiroteo, quien si bien en un primer momento hizo referencia a la relación del músico con el club Alem, porque hace un tiempo le permitieron grabar allí un videoclip, luego contó un detalle estremecedor que relaciona a su hijo con L-Gante y el cariño que le tenía. “Yo quiero que esto se aclare, si él no tiene nada que ver seguro que se va a aclarar. Rodríguez es muy chiquito. Mi hijo paradójicamente, mi negro, tenia una foto con él porque le gustaba su música, la del Noba, el Duki, le gustaba improvisar, rapear. Era un chico bueno, con sueños, toda una vida por delante, fue a ver un partido de fútbol y le pegaron un tiro, lo tuve que enterrar”, contó totalmente conmovido. “Confío en la justicia”, dijo el padre de joven.

Claudia Valenzuela, la madre del cantante de cumbia 420, tomó la palabra: “Lamento lo que ha pasado, mi más sentido pésame, lo acompaño en su dolor. Por otra circunstancia sé lo que es perder a un hijo. Un abrazo de padre a padre con el mismo dolor, lo lamento. No hay palabras”, quiso darle un mensaje de apoyo al papá a lo que Javier Coronel le respondió: “mi hijo lo quería mucho, se sacó una foto con él porque era un ejemplo. Una vez fuimos para el barrio Bicentenario y vimos su casa allá, porque él era todo amor, tenía pensamientos grandes de querer ser, de quererlo imitar. A veces lo escuchaba rapear y me reía de las cositas que hacía”.

La mujer también reflexionó sobre los constantes señalamientos a su hijo y por qué siempre apuntan en diversos casos policiales: “Es muy difícil de contestar, es más fácil relacionar porque dicen es de General Rodríguez, está cerca de la cancha, listo. No había escuchado la palabra de Berni, solo me enteré por las redes. Ya uno no sabe qué creer o no. Lo único que queda es pedir que la justicia haga todos los movimientos que tenga que hacer y que se llegue a la verdad. Que lo tengan al tanto al papá de Joaquín sobre lo que va ocurriendo en la causa. Esto es un horror, empiezan a desdecirse y tengo un profundo dolor. Se me caían las lágrimas cuando lo escuchaba al papá”.