En la misma ruta. Vizcarra y Alberto charlaron durante una hora. El Presidente de Perú invitó a Alberto al festejo del Bicentenario en 2021.

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, regresó ayer al país después de una gira exprés por Bolivia y Perú donde tendió puentes con esos países para redefinir la unidad latinoamericana si regresa un gobierno kirchnerista a la Casa Rosada a partir de diciembre.



En el cierre del viaje, Alberto se reunió en Lima con el presidente de Perú, Martín Vizcarra quien le ratificó que "no apoyará" una intervención militar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro, como había anticipado la semana pasada en la OEA.



Sus diplomáticos rechazaron la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) pedido por el autoploclamado presidente venezolano Juan Guaidó, un convenio ideado por EEUU en 1947 y que en su artículo 8 autoriza a desplegar militares en zonas hostiles.



Vizcarra sacó el tema Venezuela por su cuenta y confirmó su cambio de rumbo.



"Coincidió en que la salida tiene que ser de los venezolanos y acompañándolos toda la región", afirmó, Vizcarra durante la reunión de una hora con Fernández. Y destacó su preocupación por el millón de inmigrantes del país caribeño que escaparon a Perú en los últimos años.



Su postura lo aleja del Grupo de Lima, como se denominó a los 14 países que en julio de 2017 se reunieron en esa ciudad para buscar "una salida pacífica" a la crisis venezolana, pero en enero último



empezaron a desmembrarse cuando el flamante presidente mexicano Andrés Manuel López



Obrador se apartó por considerar que las posturas planteadas constituían una injerencia en asuntos internos de un país.



"La salida de Venezuela la deben encontrar los venezolanos", le dijo Vizcarra a Fernández, que no le había hablado del tema. Alberto también promueve el principio de no intervención, considera que el gobierno de Maduro no es una dictadura porque fue elegido en las urnas, pero lo calificó de "autoritario" y que cometió "abusos", como los señalados en el informe de Michelle Bachelet en la ONU.