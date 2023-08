La ministra de Salud, Carla Vizzotti, salió hoy al cruce de la propuesta del candidato a presidente libertario Javier Milei de eliminar esa cartera y enfatizó que "la salud es un derecho, no un bien de mercado".



Lo dijo al ser consultada por Télam tras inaugurar en Santiago del Estero, junto al gobernador santiagueño Gerardo Zamora, el nuevo edificio del Ministerio de Salud de la provincia.



Zamora señaló que "tenemos que tener fe en nuestras fuerzas y en nuestro futuro, una sociedad disgregada no sirve, ni basada en el odio y el enojo".



Tras el corte de cintas, se realizó en el hall de entrada del edificio el descubrimiento de un monumento en honor al sanitarista santiagueño Ramón Carrillo.



Ante la propuesta de Milei, Vizzotti destacó "la importancia de la salud como un derecho y una mirada de un Ministerio de Salud nacional articulando, con mirada federal, con los ministerios de salud de las provincias, en función a lo que dice la Constitución y lo que pensamos".



"Venimos trabajando desde el primer día desde la Nación, generando acciones y políticas publicas articuladas con las provincias que tienen la responsabilidad y la gestión de la salud y el cuidado de los habitantes de cada una de las provincias", añadió.



"En este momento político, social, económico, que una provincia, como Santiago del Estero, inaugure un edificio del Ministerio de Salud no solo es importante, sino también es un posicionamiento político y muy simbólico", enfatizó.



En cuanto a si le preocupan las propuestas de Milei, dijo que "no solamente a mí, quedó claro que a muchos gobernadores, a ministros de salud, a todos los equipos de salud, le preocupa pensar a la salud como un bien de mercado".



"La salud es un derecho, tiene una mirada muy integral que va mucho más allá de la prestación de lo que significa un diagnóstico o tratamiento de una enfermedad", explicó y dijo que "la salud tiene muchísimos otros componentes, trasciende el Ministerio de Salud y eso se demostró en el trabajo que se viene haciendo entre Nación y provincias con todas las áreas de gobierno pensando en leyes, ampliando derechos y pensando en abordajes integrales con la seguridad social, el área de Anses, Desarrollo social, Vivienda, Trabajo".



"Esa mirada es la que pensamos que debe abordarse desde la salud y no desde la respuesta a una demanda", puntualizó.



"Dar respuesta a una demanda significa que una persona reciba, desde el punto de vista subjetivo, atención médica y dejar afuera lo que es la promoción de la salud, la prevención, la atención primaria, la identificación personal de cualquier condición de riesgo, o de situación inesperada como un accidente o situación natural", expresó Vizzotti.



Sostuvo que la propuesta de Milei "no sorprende", porque "la derecha tiene esa mirada que quienes tengan la posibilidad de financiar puedan acceder a prestaciones y con esa mirada del mercado que vienen diciendo desde hace bastante".



"Son modelos que ya se probaron en los `90 que ya demostraron que dejan afuera muchísima gente que no puede pagar, porque no tendrían la capacidad, desde el punto de vista del mercado de subsistir", manifestó.



Insistió con que "no es una innovación lo que quieren hacer, es algo que ya se probó y que fracasó en otros países, como el Reino Unido, que tiene ahora un sistema de salud que es modelo y que en la época de Margaret Thatcher era ese modelo que no funcionaba y tuvieron que volver, por el efecto muy negativo en el acceso, que para nosotros es uno los aspectos fundamentales".



Zamora dijo que "la salud pública es considerada junto a la Educación algo fundamental, no porque dividamos público de privado, lo importante son las políticas del Estado".



Se preguntó: "Imaginemos que pasaría si el Estado no estuviera presente en materia de salud o educación" en donde sólo pueda acceder aquel que tenga dinero, pero "hay cosas que el dinero no puede comprar".



"Hay gobiernos totalitarios, que surgen de la propia democracia, como en la Alemania de la post Primera Guerra, que generó con el voto de la gente la locura que vivió el mundo, fíjense lo que sucede cuando se construye desde el odio", advirtió.