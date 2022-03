La ministra de Salud, Carla Vizzotti, reafirmó esta mañana la recomendación para que la población se vacune y siga cumplimiento los cuidados de prevención, al subrayar que “estamos recién empezando el otoño y ya tenemos circulación del virus de la gripe".



“Aprendimos que no podemos predecir lo que vaya a pasar con el Covid-19, ni con los virus respiratorios”, sostuvo la ministra y, durante su visita a Santiago del Estero, remarcó en declaraciones a Télam que "lo que tenemos que hacer es vacunarnos y seguir cuidándonos".



Vizzotti señaló que “en invierno siempre aumenta la circulación de los virus respiratorios" pero durante los dos años anteriores "el SARS-CoV-2 desplazó completamente otros virus respiratorios".



"Ahora gracias a la vacunación (contra el coronavirus), tenemos ya circulación de otros virus”, agregó y aclaró que esta situación será "vigilada" porque por lo general empiezan a aumentar los casos para fines o mediados del otoño y "ahora estamos recién empezando el otoño y ya tenemos circulación del virus de la gripe”.



“Lo que estamos viendo ahora son enfermedades respiratorias, ya no solo Covid-19”, indicó la ministra.



Y añadió: “En el otoño e invierno en Argentina, en el hemisferio sur, tenemos estacionalidad y con el inicio de clases también siempre se ve esa situación, por eso en lugares cerrados tenemos que usar el barbijo, tomar los cuidados necesarios y si tenemos algún síntoma no tener contacto con otras personas”.



Vizzotti sostuvo que “siempre vamos a tener estacionalidad, enfermedades respiratorias y el SARS-CoV-2 vino para ser parte de esos virus respiratorios durante los otoños e inviernos”.



En ese sentido, ratificó que “tenemos vacunas y debemos seguir cuidándonos" ante la circulación de los virus de gripe, neumococo y Covid-19.



En ese marco, la titular de la cartera sanitaria resaltó como "un hito para Argentina" que a partir de la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) “es la primera vez que vamos a hacer fase 1 de una vacuna desarrollada en el país", al referirse a la vacuna Arvac Cecilia Grierson contra el coronavirus.



“Lo que tiene de importante es que esto también va más allá del Covid-19”, enfatizó y añadió que “se ha generado una capacidad instalada en Argentina para avanzar con otras vacunas, otras tecnologías, con un Estado que puede, además de investigar, direccionar esa investigación para que sea útil para la salud de la población y generar más investigaciones”.

