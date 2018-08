El debate por el aborto abrió una interna en el oficialismo y también en el peronismo. Pero con el adelanto de una senadora K de su voto en contra se consolida el rechazo al proyecto que se tratará el miércoles en la Cámara Alta.



Silvina García Larraburu adelantó ayer que votará en contra de la iniciativa, que ya tuvo media sanción en Diputados, pese que se especulaba con su voto a favor para no impactar en la unidad de la bancada kirchnerista, que con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza iba a votar unificado por el "sí".



"Como está hoy la situación es que yo voy a votar en contra. Tuve estas semanas en que se inclinó la balanza a partir de lo que fui escuchando y cómo se dio el debate, que tiene que ver con mis convicciones más íntimas", afirmó en diálogo con radio Mitre.



De esta manera, la situación en el Senado es inversa a la que se vio en la votación en Diputados y se consolida el rechazo al proyecto, que ya suma 37 votos por el "no" (son 72 senadores en total) y que, salvo alguna sorpresa, no se convertirá en ley el miércoles cuando se someta a votación.



Además, la legisladora envió un mensaje a la bancada, que días atrás envió un comunicado con una foto de los legisladores en apoyo a la iniciativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo.



"El peronismo nunca fue abortista. En la doctrina, si uno lee a Perón y a Eva, el peronismo nunca tuvo una postura pro aborto. Tenemos que acercarnos a nuestra esencia", remarcó García Larraburu. Cabe destacar que la senadora por Río Negro García Larraburu perteneció hasta abril al interbloque de Argentina Federal, que lidera Miguel Pichetto, y que decidió dar el "salto" hacia el Frente para la Victoria. El bloque cristinista aportará 8 apoyos a la iniciativa y un rechazo. En el otro sector peronista: 8 a favor y 10 en contra.