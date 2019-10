Calendario. Las cuatro instancias de vacunación contra la meningitis se habían incorporado al Calendario Nacional en 2015.

El refuerzo de la vacuna contra la meningitis que se aplica a chicos de 11 años volverá a estar disponible tras haber sido "postergado por tiempo indeterminado" del Calendario Nacional de Vacunación, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Salud de la Nación a medios nacionales.



Esas mismas fuentes precisaron que se están ultimando detalles aduaneros y que aún no está confirmada la fecha en la que la vacuna estará disponible, pero que sería antes de que termine este año.



Se espera que el laboratorio Sanofi suministre las dosis. Sanofi reemplazará a GSK, la empresa que estaba a cargo de ese abastecimiento hasta que, en agosto del año pasado, las autoridades sanitarias decidieran suspender la vacuna para los chicos de 11 años sin clarificar cuándo volvería a estar disponible.



La cancelación a nivel nacional se había decidido en agosto de 2018, después de que Santa Fe, Misiones y Chaco suspendieran la dosis para chicos de 11 años tras asegurar que no recibían la suficiente provisión de vacunas desde la administración central.



En ese momento, desde la Secretaría de Salud argumentaron que esa "postergación" en todo el país se debía a "problemas de provisión". "El abastecimiento de la vacuna contra el meningococo es normal y no hay demoras en la entrega de los lotes de vacunas", habían dicho desde GSK en aquel momento, a pesar de lo sostenido por la Salud, que decía que había "demoras en la entrega y en la aduana".



En Argentina, se debe vacunar a los chicos contra la meningitis a los tres meses, después a los cinco meses, una vez más a los 15 meses, y hasta agosto del año pasado, llegaba un refuerzo a los 11 años. Estas cuatro instancias se habían incorporado al Calendario Nacional en 2015.



En agosto del año pasado, cuando el Estado nacional desestimó el último refuerzo, la pediatra Elizabeth Bogdanowicz, parte del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), había dicho: "Nos parece poco deseable que a nivel privado se van a poder vacunar los que tengan posibilidad económica de hacerlo. Desde la SAP creemos que la vacunación es una herramienta de equidad, que debe estar disponible para toda la población, con o sin plata".



La meningitis meningocócica, provocada por la bacteria Neisseria meningitidis, es una enfermedad muy contagiosa que causa la inflamación grave de las meninges, las finas membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Aunque cualquier persona puede resultar infectada, los bebés y los niños son especialmente vulnerables. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 20 años se han reportado cerca de un millón de casos sospechosos en todo el mundo y 100.000 personas han muerto por la enfermedad.