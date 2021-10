El expresidente Mauricio Macri volvió a ser citado a declaración indagatoria en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, tras no presentarse hoy a la primera convocatoria.



El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava convocó al expresidente para el próximo 20 de octubre a las 10 de manera presencial en la sede de su juzgado, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.



Además, en su resolución recordó que el expresidente estuvo imputado en la causa desde el inicio de la investigación, tras el requerimiento de instrucción hecho por la fiscalía del caso.



Macri estaba citado a indagatoria hoy a las 11 pero recién pudo ser notificado de manera oficial en la tarde de ayer cuando una delegación de la Policía Federal entregó a su esposa Juliana Awada la cédula judicial en la casa familiar de la localidad bonaerense de Acassuso.



Bava volvió a citar al expresidente en una resolución en la que aclaró que Macri se encontraba denunciado en la presentación hecha por la interventora de la AFI Cristina Caamaño.



"Ya en dicha presentación se encontraba denunciado el señor Mauricio Macri, en su calidad de entonces Presidente de la Nación, por ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, y se solicitaba que se lo cite a prestar declaración indagatoria", recordó Bava.



Además, mencionó que la fiscalía de Mar del Plata que tuvo delegada la instrucción en los primeros meses "realizó el correspondiente requerimiento de instrucción, tomando en forma íntegra la denuncia" y "colocando a Mauricio Macri como imputado".



En mayo último, la causa se remitió por incompetencia al juzgado federal de Dolores, una decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata.



Bava enumeró los pasos que se dieron para notificar a Macri, "a sabiendas" de que se encontraba en el exterior pero para cumplir el procedimiento previsto.



También hizo referencia a la "exposición mediática" que tuvo la citación: "He de resaltar que la exposición mediática que ha tenido el caso ha llegado al extremo de que personas de reconocida cercanía al imputado hagan referencia a esta causa y hasta brinden información a diferentes medios de prensa sobre posibles acciones y/o estrategias judiciales que el imputado llevaría adelante ante este juzgado".



Pese a todo ello "hasta el momento no se ha presentado ningún letrado" para patrocinar a Macri en la causa en la que ya hay 9 procesados, destacó.



Bava dio cuenta de la nota enviada por correo electrónico al juzgado por parte de la líder del PRO Patricia Bullrich "sin ser parte de este proceso" y dando cuenta del regreso de Macri al país a fin de mes.



"En dicha misiva se omite precisar una fecha cierta de regreso a fin de poder reprogramar la audiencia indagatoria" por lo cual "considerando el estado público que ha tomado la citación y la efectiva notificación del imputado", el juez lo volvió a citar para el 20 de octubre .



Macri fue llamado a indagatoria el viernes pasado, acusado de estar relacionado con las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra el colectivo de allegados a los tripulantes del submarino hundido en 2017.



El llamado a indagatoria lo ubicaba como el máximo responsable de las supuestas maniobras de espionaje ilegal investigadas y remarcaba que "la inteligencia ilegal estuvo dirigida a monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno".



En este expediente ya están procesados, entre otros, las exautoridades de la central de espías, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre quienes pesan además otros procesamientos por otros hechos también referidos a inteligencia prohibida con fines supuestamente políticos e ideológicos.