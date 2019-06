Los padrones provisorios que se utilizarán en las elecciones de este año volverán a ser publicados a partir del jueves y durante cinco días, luego del reclamo de muchos jóvenes de entre 16 y 17 años que pueden votar en forma optativa y no habían sido incluidos en los registros oficiales.



Así lo dispuso la Cámara Nacional Electoral (CNE) ante el reclamo presentado por los legisladores del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, que a su vez son precandidatos a presidente y vice, respectivamente.



La CNE decidió "habilitar, con carácter excepcional, un período de publicación extraordinario del padrón provisorio, entre el 20 y el 24 de junio -ambas fechas inclusive-, a fin de que los electores de 16 y 17 años incorporados en función de los trámites y reclamos recibidos con posterioridad al cierre del padrón provisorio, puedan verificar su inclusión en el padrón electoral", según la resolución de organismo.



Los padrones podrán consultarse on-line, en el sitio www.padron.gov.ar., para que aquellos que no estaban incluidos en la publicación anterior puedan verificar si fueron empadronados y, en caso contrario, efectuar el reclamo.



"La Cámara Electoral hizo lugar a nuestro reclamo por los jóvenes no incluidos en el padrón. Se van a publicar nuevamente los padrones para chequear y reclamar si no estás. También se obliga al Renaper a enviar datos que faltan y al Gobierno a la difusión", según anunció Bregman días atrás en su cuenta de Twitter.



Cuando los padrones provisorios fueron publicados a inicio de mayo, se conocieron reclamos de gran cantidad de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que no figuraban en el padrón, por lo que se extendió el plazo de publicación hasta finales de ese mes.



En total, se registraron unos 400.000 casos de jóvenes de entre 16 y 18 años que no estaban empadronados, sobre un total de un millón y medio de nuevos electores que hay entre la última elección de 2017 y este año.



Los reclamos motivaron reuniones entre el director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Juan José D'Amico, y los jueces de la CNE, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, para analizar las novedades registrales sobre nuevos votantes y diseñar un plan conjunto con el objetivo de incorporarlos.



En tanto, desde el Renaper aseguraron a Télam que ya se enviaron a la Cámara todas las novedades registrales.



Según el cronograma electoral, los padrones definitivos se conocerán el 12 de julio, en tanto que el 27 de julio se difundirán los lugares y mesas de votación.