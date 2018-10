Dos jóvenes venezolanas fueron víctimas de la ira xenófoba de una mujer quien las atacó mientras paseaban por el barrio porteño de Palermo. El hecho sucedió el último sábado por la noche pero las imágenes recién se viralizaron este miércoles.

En el video, que fue filmado por una de las víctimas, se escucha como la agresora arremete diciéndoles “ustedes están drogadas colombianas de mierda”, al mismo tiempo que su hijo, de no más de cuatro años, comenzó a tirarles piedras y darles patadas.

Ante la agresión física del niño uno de las víctimas intentó correrlo y ahí se desató lo peor: "A mi hijo no lo vas a tocar, no le decís nada, no lo toques negrita", repitió en varias oportunidades la xenófoba vecina de Las Cañitas.

Finalmente un policía de la Ciudad llegó para intermediar aunque fue en vano como se puede divisar en el video. No sólo no frenó las agresiones sino que, como denunció la víctima, “prefirió escuchar a la agresora”.